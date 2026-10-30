Es sencillamente la mejor película de terror para ver en Netflix este Halloween. Sólo dura 90 minutos y tiene una puntuación perfecta

La cercanía de Halloween lleva a que muchos estén eligiendo qué películas de terror elegir para ver durante esa noche. Hay infinidad de opciones, por lo que en Espinof hemos querido recordaros la existencia en Netflix de una original suya que sólo dura 90 minutos y además tiene un 100% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, pero sigue sin ser tan conocida como se merece.

Estrenada hace justo seis años en Netflix, 'Casa ajena' es una película que ofrece una perspectiva diferente al problema de la inmigración. Aquí es una pareja de refugiados de guerra la que acaba consiguiendo asilo en Reino Unido, pero tienen que respetar muchas normas si no quieren ser deportados, entre ellas quedarse a vivir en una casa en estado deplorable. Pero lo peor de todo es que no tardan en descubrir que está encantada.

De lo social a lo ancestral

Una base de lo más singular la que utilizó Remi Weekes en su primer largometraje, siendo una verdadera lástima que no haya realizado ninguno más desde entonces. Y es que aquí aborda muy bien esa espinosa temática para retratar con mucho acierto la terrible situación a la que se enfrentan sus dos protagonistas, quienes lidian con ello de forma muy diferente, ya que él hace todo lo posible por aclimatarse a su nuevo hogar, mientras que ella se aferra con todas fuerzas a su cultura.

Como bien apuntaba mi antiguo compañero Jorge en su crítica, la película "traza de forma inteligente, utilizando la historia para reflejar los conflictos de identidad, las dificultades y la posición de la administración, manejando a los inmigrantes como números y posicionándose como una figura de autoridad, paternalista en el mejor de los casos, que maneja la vida de los seres humanos desde la soberbia asimilada y la relación de poder silenciosa".

Aquí se empieza centrándose en una dolorosa realidad presentada inicialmente con esa guerra de la que huyen sus protagonistas, la tragedia que sufren durante el camino o el rechazo que sienten en Reino Unido, para luego ir dando cada vez más presencia a su componente fantástico y de terror. Se hace además rehuyendo el uso gratuito de los jump scares -aunque alguno hay, que conste- para que todo sea sienta más natural, pero también más devastador.

Sí es cierto que quien espere encontrar aquí una película de terror más tradicional, seguramente acabe un tanto decepcionado. Sin embargo, eso solamente es malo si vamos con unas expectativas equivocadas y queremos imponerlas, porque, sin ser para nada perfecta, 'Casa ajena' hace un muy buen trabajo en todo lo que se propone.

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