Patrick Stewart: "Los Simpson y Barrio Sésamo son los dos trabajos más distinguidos que he hecho"

A Patrick Stewart no se le caían los anillos por hacer todo tipo de papeles. Puso voz en 'Padre de Familia' cada vez que Seth McFarlane se lo pidió, fue el director de la CIA en 'Padre made in USA' durante 12 temporadas, apareció en decenas de videojuegos e incluso aceptó tomar un papel muy secundario, ya como caballero y actor archi-conocido, representando en teatro 'El mercader de Venecia'. Pese a todo, un alma tan generosa como la suya sigue sorprendiendo cuando sabemos cuáles eran los dos papeles a los que guardaba más cariño.

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En The Guardian, allá por el año 2000, aprovechando el estreno de 'X-Men', Stewart habló de sus papeles más pequeños, y particularmente de 'El pequeño Lord' ('Little Lord Fauntleroy'), una de sus primeras películas. Sin embargo, lo que quiso destacar como su momento álgido no fue 'Star Trek' ni sus interpretaciones de William Shakespeare, sino dos papeles mucho más comunes: "Mi aparición en 'Los Simpson' y en 'Barrio Sésamo', en honor de la letra B, fueron quizás las dos piezas de trabajo más distinguidas que he hecho en los Estados Unidos".

Así es: en 1995, Stewart interpretó a Número Uno en la temporada 6 de 'Los Simpson', durante el episodio 'Homer el Grande' (sí, el de los Canteros). De hecho, David Mirkin, productor ejecutivo de la serie, admite en los audiocomentarios del DVD que es "una de las mejores estrellas invitadas porque estaba totalmente entregado al personaje". Stewart volvería en 2013 a la serie en un cameo de la temporada 24, 'El fabuloso farsante'.

Un año después de 'Los Simpson', en 1996, Stewart tuvo el gran honor también de debutar en 'Barrio Sésamo', con una letra B en la mano, haciendo un soliloquio de 'Hamlet', pero cambiando "to be or not to be" por "B or not a B" (una pequeña obra maestra de minuto y medio). Después volvió para poner el número 1 entre el 0 y el 2 junto al Conde Draco y cantar la canción del alfabeto junto a otros famosos. Gracias a su sentido del humor, su calidad humana y su capacidad interpretativa, Stewart era uno de los más grandes. Y su pérdida, me temo, es una de las que duele de verdad.

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