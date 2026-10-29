James Gunn adelanta el fichaje del nuevo Batman: "No falta mucho" para conocer al héroe del Universo DC

El universo de DC prepara el terreno para uno de sus anuncios más esperados. Mientras Robert Pattinson continúa al frente de la versión de Batman dirigida por Matt Reeves, James Gunn ya mira hacia otro Caballero Oscuro: el que formará parte del renovado Universo DC y protagonizará 'The Brave and the Bold'. Y, por lo que ha contado el cineasta, la búsqueda de su protagonista podría entrar pronto en una nueva fase.

En un adelanto del pódcast 'The Suicide Squad: Is It Canon?', Gunn ha aclarado que todavía no hay ningún actor elegido para interpretar al personaje, poniendo freno a las especulaciones que apuntan a posibles apariciones del héroe en otros proyectos de la franquicia. "No falta mucho para que empecemos a elegir a Batman. Todavía no lo hemos fichado", ha explicado, antes de calificar de "tonterías" los rumores que dan por hecho que el personaje aparecerá en determinadas producciones.

La declaración llega en un momento importante para DC Studios, que presentó su nueva hoja de ruta en 2022, cuando Gunn y Peter Safran asumieron las riendas de la compañía. Desde entonces, el estudio ha puesto en marcha títulos como 'Superman', protagonizada por David Corenswet, y prepara nuevas producciones dentro de un universo compartido que también incluye 'Supergirl', 'Linternas' y 'Clayface'.

Más allá de confirmar que el proceso de selección se acerca, Gunn ha dejado clara una de sus prioridades: encontrar al intérprete adecuado, independientemente de su condición de estrella de Hollywood. "Una de las cosas que más me entusiasma de elegir a Batman es poder escoger a alguien que sea realmente el mejor actor para ese papel", ha señalado.

El responsable de DC Studios considera que existe una diferencia en la manera de abordar el casting de ambos héroes. Según explica, Superman siempre se ha elegido atendiendo a quién encaja mejor en el personaje, mientras que Batman suele asociarse a intérpretes que ya tienen un gran nombre en la industria. Para esta nueva versión, Gunn no quiere descartar candidatos por su trayectoria previa: incluso haber tenido un papel pequeño en 'El escuadrón suicida' no impediría que un actor pudiera convertirse en el próximo Bruce Wayne.

¿Qué edad tendrá el Batman del nuevo DCU?

La edad también será un factor relevante, especialmente porque el plan contempla desarrollar las historias durante años. Preguntado por Steve Agee sobre la necesidad de pensar a largo plazo, Gunn ha respondido con un rotundo "definitivamente".

'The Batman' y 'Superman'

El cineasta ha añadido que Batman y Superman tendrán edades similares y serán contemporáneos, además de futuros grandes amigos. "Batman y Superman tienen, más o menos, la misma edad. No creo que se lleven muchos años. En el futuro serán grandes amigos", ha explicado.

David Corenswet tiene 33 años, una referencia que permite situar al nuevo Batman aproximadamente en la treintena, aunque Gunn no ha concretado ninguna cifra ni ha confirmado un rango de edad oficial.

Por ahora, 'The Brave and the Bold' sigue sin protagonista anunciado y convivirá con la saga de Pattinson, independiente del universo principal de DC. La próxima gran cita de este último será 'Man of Tomorrow', prevista para el 9 de julio del próximo verano, con Corenswet de nuevo como Superman.

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