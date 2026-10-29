Hugo Silva alerta sobre la situación de los actores: "Aumenta el volumen de producciones pero la mayoría no puede trabajar"

El crecimiento de la producción audiovisual en España no siempre se traduce en más oportunidades laborales para los intérpretes. Hugo Silva conoce bien esa contradicción y no duda en señalarla al hablar del momento que atraviesa la industria. El actor, que regresa al género policial con 'Rojo sobre blanco', la nueva ficción de RTVE, también aprovecha este proyecto para reflexionar sobre la neurodivergencia, las altas capacidades y el papel de la televisión a la hora de visibilizar realidades que todavía arrastran ciertos prejuicios.

"Ha aumentado el volumen de producciones. Yo creía que las plataformas iban a tener un pequeño bajón, pero la producción ha seguido creciendo", explica Silva en una entrevista para El Correo. Sin embargo, ese incremento convive con una realidad mucho menos favorable para buena parte del sector: "Es durísimo que eso contraste con el hecho de que la inmensa mayoría de los actores no pueden trabajar".

Una reflexión que pone sobre la mesa la distancia entre la actividad de una industria en expansión y las dificultades que siguen encontrando numerosos profesionales para desarrollar su carrera.

Vuelve a ponerse el uniforme de policía

En su nuevo trabajo, el intérprete vuelve a un terreno que conoce bien después de alcanzar una enorme popularidad como Lucas en 'Los hombres de Paco'. En 'Rojo sobre blanco', producida por Good Mood (Mediawan), da vida a Mario, un policía que regresa a Madrid después de vivir en Roma y separarse de su pareja. Aunque retoma su actividad profesional, todavía sigue emocionalmente ligado a su expareja.

Su camino se cruza con el de Daniela, interpretada por María Hervás, una lingüista forense con altas capacidades que colabora con la Policía gracias a su habilidad para detectar pistas a través del lenguaje. La investigación de un mediático secuestro pondrá en contacto a ambos personajes, que deberán compaginar sus respectivos problemas personales con los casos que tienen entre manos.

La ficción cuenta con ocho episodios de 70 minutos, rodados entre Madrid y Tenerife, y combina intriga policial, comedia y relaciones sentimentales. Una mezcla con la que Silva espera que el público disfrute. "Espero que vaya bien, que guste, que la gente se divierta y se eche unas risas", comenta sobre la acogida de la serie. Y, puestos a mirar al futuro, tiene claro que estaría encantado de continuar: "Si hacemos una segunda temporada, sería gloria".

Mensaje sobre la neurodivergencia y las altas capacidades

Más allá de los casos policiales, 'Rojo sobre blanco' aborda las altas capacidades y la neurodivergencia a través de su protagonista femenina. Para Silva, dar visibilidad a estas realidades es una oportunidad para ampliar la mirada y comprender mejor las distintas maneras de percibir el mundo.

"La neurodivergencia ha existido siempre. Lo que ocurre es que ahora hay más conciencia y más información", señala el actor, que considera que conocer estas diferencias contribuye a construir una sociedad más consciente. En su opinión, también resulta fundamental evitar que la ficción transmita una imagen simplificada de las personas neurodivergentes.

Protagonistas de 'Rojo sobre blanco'

"No es una patología, es una neurodivergencia, una manera de descifrar el mundo distinta a la de la mayoría. No es ni mejor ni peor", explica. Silva advierte, además, de que las altas capacidades no deben asociarse necesariamente con una inteligencia excepcional en todos los ámbitos. "Tampoco todas las personas neurodivergentes tienen que tener algo de genio", apunta.

Por eso, considera importante que las historias televisivas no añadan presión a quienes viven estas realidades, especialmente durante la infancia. "Es bueno quitar presión a los niños neurodivergentes", afirma.

Trabajar al límite sin llevarse el personaje a casa

La interpretación también ocupa un lugar destacado en las reflexiones del actor. Silva asegura que no tiene dificultades para separar su trabajo de su vida personal y que puede entregarse por completo a una escena sin quedarse atrapado después en las emociones del personaje.

"Entro y salgo fácilmente, no me cuesta nada", reconoce. Su manera de trabajar consiste en implicarse al máximo cuando la cámara está grabando: "Cuando se dice 'acción', voy a muerte, porque sé que después no es real".

Eso no impide que algunas secuencias intensas tengan un efecto emocional liberador. "Me he quedado muy a gusto después de hacer secuencias duras, porque me he limpiado y me he desahogado mucho", explica. El actor reconoce que interpretar puede llegar a ser sanador, aunque también implica llevar determinadas emociones al límite dentro de un entorno profesional.

En 'Rojo sobre blanco' comparte protagonismo con María Hervás, de quien destaca su capacidad para resolver situaciones en el rodaje y su instinto interpretativo. "Me parece una muy buena compañera, una actriz muy práctica, resolutiva y con la que es fácil trabajar", asegura.

Con esta nueva ficción de RTVE, Hugo Silva regresa a la investigación policial mientras participa en una historia que combina entretenimiento y cuestiones sociales. Un proyecto que afronta con ganas, aunque sin atribuirse una responsabilidad que considera fuera de su alcance: los actores, recuerda, pueden darlo todo, pero el resultado depende también de muchos otros factores.

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