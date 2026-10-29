Pedro Almodóvar (77 años) reflexiona sobre la inteligencia artificial y la tibieza política de Europa: "En cambio, Pedro Sánchez y su gobierno han sido claros"

Estos días Pedro Almodóvar se ha quitado otra espinita: en unos días publica su primera novela, 'El hombre que solo escribía en los aviones', que sale a la venta el próximo 30 de octubre. El mundo que nos plantea en la novela es uno en el que la cultura está hecha a medida basándose en los gustos personales. Así que, con los tiempos que corren, fue inevitable que saliese el tema de la inteligencia artificial, y Almodóvar dejó una reflexión muy interesante.

Desasosiego, pero el justo

El director confiesa que no es un experto para nada en inteligencia artificial, que no es un erudito sobre el tema y que no la ha utilizado jamás, aunque le ve la utilidad a la hora de documentarse. Porque, aunque su cine surge de sus propias vivencias y emociones, para ciertas historias en las que necesita información sobre "personajes o mundos" que desconoce, puede tener su utilidad. Eso sí, la dependencia en la IA también le causa cierto desasosiego.

"Quienes la desarrollan tienen que ser cuidadosos, porque puede llegar un momento en que la IA sepa más que nosotros y ya no podamos competir con ella", admite en una entrevista con ELLE Almodóvar, quien tampoco piensa que pueda ser un peligro a largo plazo para los autores: "Como creador, sin embargo, no le tengo miedo. No creo que pudiera hacer una película mía, con todas sus capas y el tiempo que me lleva construirla. Lo que sí me preocupa es nuestra dependencia. Un apagón de una semana sería muy inquietante..."

Para el director manchego, la importancia que la sociedad le está dando a la IA es especialmente preocupante con el actual panorama político. Aunque dice que le preocupa más el alzamiento de la ultraderecha y las actuales tensiones sociales, respecto a las que Europa está reaccionando con demasiada tibieza.

Foto: Xavi Gordo. Realización: Sylvia Montoliú. Camisa de Prada.

"Políticamente se ha vuelto muy complicado. Aun así, creo que todavía conserva una cierta cordura social. Europa tiene que ser firme frente a la ley del más fuerte: frente a Trump, frente a Netanyahu, frente a los grandes tecnológicos y los grandes ricos del mundo. Quien entra en Europa tiene que respetar las leyes europeas. Si no, hay que cerrar la puerta. A veces Europa está siendo demasiado tibia", sentenció Almodóvar. "En cambio, Pedro Sánchez y su gobierno han sido claros en algunas posiciones, por ejemplo al hablar de Palestina. Y eso importa: hay que demostrar que no tenemos miedo."

En sus reflexiones, Almodóvar nos deja dos claves para que no se repitan los errores del pasado: la memoria y la empatía. Almodóvar cree que la empatía "es fundamental para mirar al otro como a un ser humano", mientras que econ la memoria nos permite recordar que quienes son señalados como enemigos también son personas: "No son números. Son seres humanos".

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