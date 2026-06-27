Pedro Almodóvar, sobre Alfred Hitchcock: "Es el mayor autor cinematográfico de todos los tiempos"

El cine español no sería lo mismo sin Pedro Almodóvar y el cineasta tampoco habría disfrutado del séptimo arte del mismo modo sin la obra de Alfred Hitchcock. No se trata de una intuición personal ni de una lectura caprichosa de su filmografía, sino de un reconocimiento explícito que el varias veces ganador del Oscar hizo hace unos meses, cuando no dudó en describir al maestro del suspense como un "genio absoluto".

Este elogio en concreto vino a raíz de una charla con Film Comment publicada a inicios de 2025, donde el entrevistador le recordó cómo muchos de los creadores que admira —como el mencionado Alfred Hitchcock— trabajaron bajo fuertes códigos de censura. Ahí, citando al director de La Ventana Indiscreta, Almodóvar nos compartió esta reflexión:

"Es el genio absoluto de todo esto. Más allá del hecho de que era un genio eligiendo novelas que tal vez no eran tan populares o interesantes, también tenía esta increíble capacidad de impregnarlo todo con tanto misterio que, en un primer visionado, las películas son totalmente accesibles, pero tienen estas otras capas de significado. En ese sentido, es el autor cinematográfico más grande de todos los tiempos".

Con estas palabras, el manchego quería poner de relieve la capacidad de Hitchcock para ir más allá de lo evidente, algo que también supieron hacer muchos cineastas españoles bajo la dictadura: "Las películas de Carlos Saura fueron muy crípticas. No podía hablar de la realidad en términos reales, pero era capaz de articular historias que hablaban directamente de la forma de vivir de los españoles y de la dictadura. (...) Y Luis García Berlanga hizo 'El verdugo', sobre la pena de muerte. Estos son dos directores que trabajaron explícitamente en contra del régimen, pero al apoyarse en el simbolismo, lograron eludir la censura", podemos leer más en detalle en su respuesta al medio.

Pero esta no ha sido la única vez que Almodóvar ha hablado sobre el cine de Hitchcock. Por ejemplo, al abordar la turbia atmósfera de La piel que habito (2011), el manchego reconoció abiertamente que en la cinta incluyó "elementos de Hitchcock, aunque no quisimos emularlo". Tampoco descartó la influencia del maestre del suspense a la hora de dar forma a La habitación de al lado, el que sería su primer largometraje en inglés.

"Debes confiar en tu reparto y ayudarlo"

Pero ojo, es evidente que la obra del español es muy distinta a la del británico. Y Almodóvar tampoco dudó en su momento en poner "un mundo de distancia" con la forma de relacionarse con sus estrellas: "Si quieres hacer una buena película, debes confiar en tu reparto y apoyarlo. [Ellos son] lo que me da la mayor sensación de seguridad a la hora de dar vida a esta historia", comentó en The Guardian.

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