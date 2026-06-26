Un finde para obsesionarse entre superheroínas. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

A pesar de que el calor infernal no nos está dando un segundo de tregua, el público sigue dispuesto a enfrentarse a los elementos para disfrutar de una buena ración de cine en la gran pantalla impulsada, puede, por el aire acondicionado. Como era de esperar, la primera opción del pasado fin de semana terminó siendo una 'Toy Story 5' que elevó la taquilla total hasta los 5,7 millones de euros gracias a 3,3 millones cosechados entre el viernes y el domingo que, sumados a lo obtenido gracias al estreno adelantado al miércoles, ascienden hasta los 4,7 millones.

El resto del pastel quedó repartido entre 'El día de la revelación' de Steven Spielberg, cuyo millón de euros duplicó lo obtenido por una 'Backrooms' que continúa dando guerra con 0,48 millones de euros más en el bolsillo. 'Scary Movie' y la veterana 'Michael' cerraron el Top 5 con lo más visto con 0,28 millones de euros y 0,16 millones de euros respectivamente, aunque algo me dice que el biopic de Antoine Fuqua quedará finalmente desplazado del quinteto titular este finde.

Los estrenos del 26 de junio de 2026

Los dos potenciales estrenos capaces de desplazar al Rey del Pop fuera de la parte alta de la tabla —aunque, siendo honestos, lo tienen crudo para deshacerse de 'Toy Story 5'—, arrancan con 'Supergirl'. La nueva piedra del DC Universe de James Gunn llega con un refrescante cóctel de western a lo 'Valor de ley' y arte posapocalíptica hermanada con 'Mad Max' encabezado por una Milly Alcock en su salsa. Pese a sus problemillas de ritmo y su esencia rutinaria, el palo que se va a dar será mayor del merecido.

Mejores previsiones tenemos para 'Obsession', el debut viral de un Curry Barker que ha puesto patas arriba Hollywood con un ejercicio a medio camino entre el terror y la comedia negra que, tomando como punto de partida el tropo de la pata de mono, dibuja con brío un escalofriante y divertido tour de force —tanto para el público como para su sufrida actriz principal Inde Navarrette— que, eso sí, me ha dejado algo frío por ciertos discursos subyacentes que podrían interpretarse como una misoginia involuntaria.

Puede que no esté destinada a recaudar una millonada, pero si hay un estreno que necesito como el comer, ese es 'Jackass: Lo mejor para el final'. Después de la tierna —a su manera, claro está— 'Forever', los chalados capitaneados por Johnny Knoxville vuelven a darse una buena somanta de palos bajo la dirección de su inseparable Jeff Tremaine en la que, si las cosas no vuelven a dar otro giro inesperado, será su última reunión en la gran pantalla. Desde luego, no nos merecemos a esta gente.

El último estreno destacado de la semana está protagonizado por un dúo mediático compuesto por Paul Rudd y Nick Jonas, quienes dan vida a un cantante de bodas venido a menos y una estrella de una boy band en decadencia que se verán enfrentados por un tema de autoría. Se titula 'Letras robadas', tiene la forma de una dramedia con tintes de feel good movie y está dirigido por John Carney.

Las novedades las completan el drama 'Viaje al país de los blancos' del debutante Dani Sancho, la comedia negra dirigida por Claudia Pinto 'Morir no siempre sale bien', el drama de época galo 'Los últimos días de María Antonieta' —protagonizado por la siempre interesante Mélanie Laurent— y el drama familiar ambientado a lo largo de varias décadas 'Pálida luz en las colinas', de Kei Ishikawa.

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