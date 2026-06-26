A veces se pasa de intensa, pero 'Pálida luz en las colinas' sabe recompensar la paciencia con un retrato fascinante de la memoria

La nueva adaptación de Kei Ishikawa de 'Pálida luz en las colinas', basada en la primera novela de Kazuo Ishiguro, nos plantea algo un tanto incómodo: hasta qué punto permanecen las cicatrices de la guerra cuando ha pasado suficiente tiempo.

Ambientada entre el Japón de la posguerra y la Inglaterra de los años 80, la película sigue a Etsuko, una mujer marcada por la pérdida y el trauma, cuya memoria fragmentada construye una historia tan íntima como inestable. La protagonista intenta reconstruir su pasado mientras su hija Niki, nacida en Inglaterra, intenta entender quién es realmente su madre.

Territorio incierto

Cuando conocemos a Etsuko en los años 50, es una joven ama de casa que acaba de descubrir su embarazo y vive bajo la sombra de una vida doméstica cada vez más asfixiante. Su marido Jiro está ausente por el trabajo y cuando llega el suegro a casa, empiezan a surgir nuevas tensiones en un hogar que ya era frágil. Es en este contexto cuando conoce a Sachiko, una mujer independiente y estigmatizada por su relación con un soldado estadounidense y por ser superviviente de Nagasaki, junto a su hija Mariko.

A través de esa amistad, la película abre una ventana a la realidad social de la posguerra japonesa, donde las cicatrices físicas y emocionales de la bomba atómica generan rechazo y exclusión. Los supervivientes no solo cargan con el trauma, sino también con la mirada de una comunidad que los ve como "contaminados". Así es como Ishikawa retrata un país en constante reconstrucción que al mismo tiempo está roto por dentro.

Por otro lado, la relación entre Sachiko y Etsuko introduce un juego de espejos que más tarde se volverá clave en la estructura de la historia. Nada en este pasado es estable, cada recuerdo parece desplazarse ligeramente, como si la propia narración dudara de sí misma.

Después, el salto a los años 80 introduce a Niki, la hija menor de Etsuko, que regresa desde Londres a la casa familiar en Inglaterra tras la muerte del marido de su madre y de su hermana Keiko. Su llegada activa un deseo de reconstrucción del pasado: Niki quiere entender la historia de su madre para poder escribirla, pero lo que obtiene son fragmentos, silencios y contradicciones.

El peso de lo que no se dice





A través de la película, Ishikawa potencia la idea de la ambigüedad, con una puesta en escena de gran fuerza visual, tanto en los paisajes del Japón rural como en la campiña inglesa. La fotografía y la dirección artística construyen un mundo que parece apacible, pero que esconde una tensión constante, porque la belleza natural contrasta con lo que no se dice.

El resultado es una película que avanza tranquilamente, pero que deja un eco inquietante, no tanto por lo que muestra, sino por lo que sugiere. Aquí, la memoria no se presenta como un archivo fiable, sino como un relato en disputa, donde cada versión del pasado modifica la anterior.

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