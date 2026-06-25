El primer vistazo a 'Werwulf' acaba de disparar las expectativas. Tras 'Nosferatu', Robert Eggers promete volver a cautivarnos y horrorizarnos a partes iguales

Ya ha pasado un año y medio desde que Robert Eggers nos regaló su hermosa y grotesca obra de arte en clave vampírica 'Nosferatu'; un ejercicio brillante en forma y en fondo que, más allá de su condición de remake, le reafirmó como una de las grandes voces del cine de género contemporáneo. Por desgracia, su último trabajo pasó mucho más desapercibido de lo que merecía, pero el neoyorquino tiene una oportunidad de oro para recibir el reconocimiento que no se le dio con su nuevo ejercicio de terror gótico.

Hombre lobo a la Eggers

Este se presentó a principios de 2025 bajo el título de 'Werwulf' —que aquí en España será traducido como 'Licántropo'— y, tal y como sugiere su título, se centrará en la figura del hombre lobo, trasladándonos a la Inglaterra del siglo XIII de la mano de un reparto de viejos conocidos para Eggers encabezado por Lily-Rose Depp, Willem Dafoe y Aaron Taylor-Johnson, quienes ya hicieron acto de presencia en la mencionada 'Nosferatu'.

Pues bien, ahora, a mediados del curso cinematográfico 2026, la producción nos ha permitido echar un primer vistazo a la producción con una fotografía en la que puede verse a Taylor-Johnson con una lanza y rodeado de perros en mitad del bosque. Un lienzo con esa fotografía mortecina y desaturada marca de la casa que volverá a correr a cargo del siempre brillante DOP Jarin Blaschke, colaborador habitual del director en toda su filmografía estrenada hasta la fecha.

Como bueno obseso de la dirección de fotografía, necesito haceros saber —porque seguro que os fascina tanto como a mí— que 'Werwulf' se ha rodado en 35mm con un tratamiento ortocromático en posproducción para dañar más los tonos de piel y así hacer que las complexiones parezcan más enfermizas y mortecinas, y que se ha encontrado un modo de incorporar la estructura del grano de la película en blanco y negro en fotoquímico de color. Estoy salivando fuertemente solo de pensarlo.

Según ha comentado el propio Eggers, 'Werwulf' es "la cosa más oscura" que ha escrito jamás, y lo ha hecho junto al islandés Sjón Sigurdsson —responsable de los libretos de 'Lamb' y la magnífica 'El hombre del norte'—, y se estrenará el día de Navidad en tierras estadounidenses. En Españita tendremos que esperar un poquito más, hasta el 8 de enero de 2027, para poder echarle el guante. Las ganas, desde luego, son enormes.

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