La nueva 'Sentido y sensibilidad' cambia varias cosas del original de Jane Austen: me gusta más la película que el libro

Vaya por delante que me encanta la obra de Jane Austen, pero las adaptaciones adaptaciones que se han hecho de 'Sentido y sensibilidad' me han gustado incluso más que el libro. La más reciente ha sido la versión dirigida por Georgia Oakley y protagonizada por Daisy Edgar-Jones, Esmé Creed-Miles y Bodhi Rae Breathnach como las hermanas Dashwood.

La historia sigue a Elinor, Marianne y Margaret y a su madre, obligadas a abandonar su hogar tras la muerte del señor Dashwood para instalarse en una pequeña cabaña. Sin embargo, aunque el guion de Diana Reid conserva el humor de Austen y algunas de las frases más memorables de la novela, esta adaptación apuesta por un tono más sombrío e introduce cambios importantes en varias de sus tramas.

Los cambios más importantes

Uno de los cambios más llamativos tiene que ver con el compromiso secreto de Edward Ferrars (George MacKay), el interés amoroso de Elinor. Tanto en la novela como en la película, Edward está comprometido con Lucy Steele cuando conoce a la protagonista, pero la nueva adaptación modifica las circunstancias. En esta versión, sus padres lo comprometen con Lucy (Ceara Coveney) y después quieren que rompa la promesa cuando ella pierde la fortuna familiar. Edward decide cumplir su palabra aunque no la quiera.

En el libro, ambos se comprometen en secreto cuando son jóvenes y, al descubrirlo, la madre de Edward le retira la herencia. La película de 1995 se mantiene más fiel a la novela, con Edward reconociendo que se comprometió con Lucy cuando era joven e ingenuo. Pero el desenlace, en cambio, es el mismo en las tres versiones que ya hay -la de Oakley, la de Ang Lee y la serie de la BBC- : Lucy termina casándose con Robert, el hermano de Edward, que se convierte en el heredero.

La nueva película también convierte el duelo entre John Willoughby (Frank Dillane) y el coronel Brandon (Herbert Nordrum) en una escena clave. En la novela, Willoughby aparece borracho en casa de los Palmer después de enterarse de la enfermedad de Marianne, pero el enfrentamiento entre ambos hombres ocurre fuera de escena. Brandon se lo cuenta brevemente a Elinor pero, la versión de Oakley, en cambio, muestra a los dos hombres saliendo al exterior con sus pistolas mientras los Dashwood les observan desde una ventana. Brandon dispara al cielo y Willoughby apunta hacia él, pero falla.

La escena hace que Marianne empiece a contemplar a Brandon como un posible interés amoroso, al descubrir en él la pasión que tanto anhela. La película de 1995 no incluye el duelo, mientras que la miniserie de la BBC de 2008 sí muestra un enfrentamiento entre ambos, aunque con espadas.

Otro de los cambios más oscuros afecta a Eliza y a la historia que conecta a Brandon con Willoughby. En la novela, Brandon intenta proteger a la hija de su excuñada, que también se llama Eliza. La madre de la joven muere antes de que comience la historia, y Willoughby seduce y deja embarazada a la hija, que posteriormente da a luz y se marcha al campo. La película de 2026 elimina por completo a la joven Eliza y modifica el destino de su madre: es la Eliza mayor quien queda embarazada de Willoughby y acaba falleciendo. Este cambio contribuye al tono más sombrío de la adaptación y simplifica una trama secundaria importante del libro. La miniserie de la BBC de 2008, por otro lado, comienza precisamente con la seducción de la adolescente Eliza por parte de Willoughby.

También cambia la manera en que Elinor y Edward llegan a reunirse. En la novela y en las adaptaciones de 1995 y 2008, es el propio Edward quien le cuenta a Elinor que no se ha casado con Lucy. En la nueva película, la señora Jennings (Fiona Shaw) le da la noticia después de que Edward ya se ha marchado de la casa de los Dashwood. Elinor sale corriendo tras él y ambos terminan confesándose su amor y besándose. La película concluye poco después, sin mostrar su boda ni ninguna otra ceremonia nupcial. Austen también despacha el enlace de forma breve en la novela, donde menciona que se casaron en una iglesia, pero las versiones anteriores ofrecen otros detalles de sus desenlaces románticos.

Por último, la película deja fuera la boda de Marianne y Brandon. Aunque ambos mantienen una conversación íntima cerca del final que sugiere que acabarán juntos, no se muestra su compromiso ni su matrimonio. La versión de Ang Lee de 1995 termina con una celebración de la boda, mientras que la miniserie de la BBC concluye con Brandon llevando a Marianne en brazos a su nuevo hogar. En la novela, Austen confirma que se casan y añade que Willoughby "no podía oír hablar de su boda sin sentir una punzada de dolor".

La nueva adaptación tampoco muestra la reacción de Willoughby ante el enlace y opta por un cierre más contenido, dejando parte del destino de sus personajes en manos de la imaginación del espectador.

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