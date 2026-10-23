'Sentido y sensibilidad' es un fiel retrato de la Regencia inglesa: la vida de la propia Jane Austen terminó inspirado a las hermanas Dashwood

Este año toca doblete de Jane Austen. En diciembre se estrena la miniserie de 'Orgullo y prejuicio' de Netflix protagonizada por Emma Corrin, pero un poquito antes otra novela de la autora inglesa ha pasado por los cines: 'Sentido y sensibilidad'. La novela original viene protagonizada por las hermanas Elinor y Marianne Dashwood, dos de las heroínas de Austen más aclamadas, y en realidad su historia está un tanto inspirada en la vida de su propia creadora.

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'Sentido y sensibilidad' ha sido adaptada ya en varias ocasiones, y posiblemente la versión mejor recordada es la de 1995 protagonizada por Emma Thompson y Kate Winslet. Como bien indica su título, es una lucha constante entre dejarse llevar por la sensatez o por el corazón, pero también explora como solo Austen sabía los entresijos de la sociedad inglesa de su momento.

Austen era una escritora brillante que sabía captar las sutilezas de su entorno como muy pocos autores. Y aunque 'Sentido y sensibilidad' no es del todo una novela autobiográfica, sí que se puede decir que Austen se inspiró en ciertos eventos de su vida para escribirla, o al menos en situaciones que ella misma había vivido.

'Sentido y sensibilidad' arranca con la muerte del señor Dashwood, que deja a su esposa y sus tres hijas jóvenes en una situación complicada. Las cuatro quedan bajo la responsabilidad de John Dashwood, su hijo de su primer matrimonio, y de repente tienen que aprender a vivir con una manutención muy reducida y en una situación menos acomodada a la que estaban acostumbradas hasta el momento.

Algo así también le pasó a la propia Jane Austen, ya que cuando su padre George falleció en 1805 su esposa y sus hijas se quedaron al cuidado de sus descendientes varones. Y al igual que las Dashwood tuvieron que dejar atrás su casa de siempre para mudarse a una casita de Devonshire, las hermanas Austen se mudaron a Chawton Cottage tras la muerte de su padre.

Tanto las Dashwood como las Austen trataron de aferrarse al mundo y las comodidades de la clase social de los terratenientes que habían conocido hasta entonces. Un problema derivado de las leyes de herencia en la época Georgiana, que excluía a las mujeres de la familia y las dejaba a la merced de sus familiares varones y las ganas que tuvieran estos de hacerse cargo del asunto.

Lo mismo ocurre en 'Orgullo y prejuicio', donde las hermanas Bennet no podrán heredar las propiedades de su padre y en su lugar estas irán a parar al señor Collins, un primo lejano. Austen no pierde la oportunidad de criticar sutilmente esta situación tan injusta, que en ciertas ocasiones en sus novelas llevan a que algunas mujeres se lancen a matrimonios insensatos para poder asegurar su situación económica.

Aunque, por suerte, sus heroínas suelen tener un final feliz y satisfactorio en el que se resuelven sus dificultades económicas.

Algo que las Austen no consiguieron del todo durante años y la propia Jane Austen rechazó varias propuestas de matrimonio a lo largo de su vida, aunque el enlace le habría dado esa seguridad económica y habría sido una decisión cargada de sentido. Se puede decir que tiró por la sensibilidad, porque quizás su vida de casada no le habría permitido perseguir su carrera como autora.

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