'La otra hermana Bennet' es la mejor continuación que podíamos pedir para 'Orgullo y Prejuicio'. Por fin se reivindica al personaje más infravalorado de Jane Austen

Durante más de dos siglos, Mary Bennet ha sido el personaje más discreto de 'Orgullo y prejuicio': la hermana estudiosa, torpe y siempre eclipsada por el carisma de Jane, Elizabeth, Kitty y Lydia. Pero 'La otra hermana Bennet', adaptación de la novela de Janice Hadlow, toma precisamente a esa figura relegada a los márgenes para preguntarse qué ocurrió con ella cuando terminó la historia que todos conocemos.

Y tenemos como resultado una serie que empieza revisitando los acontecimientos del clásico de Jane Austen, pero que pronto encuentra su propia identidad al convertir a Mary en la protagonista de un delicado relato sobre la independencia femenina, el autodescubrimiento y la búsqueda de un lugar en un mundo donde el matrimonio parecía ser el único destino posible para una mujer.

Más allá de la sombra de Elizabeth

La serie arranca en Longbourn, donde Mary sigue siendo la hija más infravalorada por la señora Bennet. Mientras sus hermanas encuentran el amor y abandonan el hogar familiar, ella permanece relegada a un segundo plano, convencida de que nunca tendrá el mismo destino. La narración incluso revive escenas de 'Orgullo y prejuicio' desde su punto de vista, mostrando todo aquello que ocurría fuera del foco de Elizabeth.

El cambio llega cuando sus tíos, los Gardiner, le ofrecen mudarse a Londres para trabajar como institutriz. Alejada por primera vez de la constante desaprobación de su madre, Mary empieza a descubrir una vida distinta, conoce nuevas amistades y vive posibles romances, pero, sobre todo, experimenta lo que es la independencia.

Aunque la serie mantiene los elementos clásicos del romance de época, deja claro que la historia de amor no es el verdadero centro del relato. Lo importante es ver cómo Mary aprende a valorarse, a encontrar su propia voz y a imaginar un futuro que no dependa exclusivamente de casarse y tener hijos.

Una heroína diferente

Uno de los mayores aciertos de 'La otra hermana Bennet' es que convierte en fortaleza aquello que siempre definió a Mary como la menos interesante de las Bennet. Su inteligencia, su pasión por los libros y su incomodidad social dejan de verse como defectos para transformarse en las cualidades que la hacen única, en un recorrido de crecimiento personal contado con enorme empatía.

Y gran parte del éxito recae en Ella Bruccoleri, cuya interpretación sostiene toda la historia. La actriz construye una protagonista llena de pequeños matices, capaz de transmitir inseguridad, humor, ternura y determinación casi sin necesidad de palabras. Gracias a ella, 'La otra hermana Bennet' consigue expandir el universo de Jane Austen con una historia muy tierna y emocionante, dejándonos con un punto de vista que no sabíamos que necesitábamos.

La tenéis en Movistar Plus+.

En Espinof | Las mejores series de 2026

En Espinof | Las series más esperadas de 2026