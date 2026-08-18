Jean Grey se carga a varias personas en 'Spider-Man: Brand New Day', pero en Marvel niegan la mayor. "Técnicamente no es responsable de ninguna muerte"

Con el anuncio oficial del reparto de 'X-Men' ya se puede hablar libremente del papel de Sadie Sink en 'Spider-man: Brand New Day'. Eso sí, no todo el mundo acabó contento con la sorpresa, porque gran parte del público considera que en el tramo final Jean Grey hace algo que jamás haría su contrapartida de los cómics (al menos sin estar imbuida por el Fénix). Por supuesto, los guionistas de la película tienen una explicación.

Ojo: Hay spoilers a partir de aqui

Mutantes unidos jamás serán vencidos

Al final de lo nuevo de Spider-man, Grey, que acaba de descubrir que su hermana murió a manos de Control de Daños, amplifica su poder, paraliza parte de Nueva York y amenaza con matar a su director, William Metzger... hasta que llega Spidey a solucionar la situación. Sin embargo, por el camino la mutante parece cargarse a varia personas, causando un problema moral: ¿Debemos apoyar ahora a una asesina?

Erik Sommers, guionista de la película, lo ha aclarado en The Hollywood Reporter: "Creo que técnicamente no es responsable de ninguna muerte. Pero te quedas con la impresión, sin duda, de que ha causado mucha destrucción y caos. Aunque la villana vaya a redimirse al final o a sufrir una transformación, hay que presentarla al principio como alguien que da miedo. Si no. da la sensación de que va a ser alguien que suponga un reto para nuestro héroe (física, emocional y mentalmente), entonces no te lo crees de verdad".

Obviamente le han dado muchas vueltas al respecto, como cuenta Chris McKenna, el co-guionista, que ha contado cómo fabricaron la sorpresa (pero no se moja con lo de las muertes): "Lo que más nos entusiasmaba era que esta villana se mantuviera en misterio durante tanto tiempo en la película. Nos poníamos en la piel de Peter. No adelantábamos nada al público, así que él reaccionaba ante todo, y nosotros reaccionábamos con él".

Está muy bien que afirmen que sus manos están limpias de sangre, pero lo cierto es que en la película Jean lleva a un hombre a ser atropellado, por ejemplo, y casi se carga a MJ sin demasiado rubor: puede que no tenga deseo de matar per se pero, sin duda, hay gente en la película que pierde la vida por sus acciones. No es la primera vez que Marvel hace el truco de "Es mala pero tiene sus razones", porque ya lo vimos en 'Bruja Escarlata y Visión'.

Sin embargo, aquella vez, al menos, no tuvieron la desfachatez de decirnos que Wanda no había hecho nada: a estas alturas somos un público adulto, y sabemos que no pasa nada si Jean se ha cargado a unos transeuntes que pasaban por ahí en plena crisis emocional... pero en Marvel deberían reconocerlo en lugar de tirar balones fuera.

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