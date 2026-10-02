Ya es oficial: los G.I. Joe tendrán una nueva película protagonizada por Bradley Cooper y rompen oficialmente su vínculo con 'Transformers'

Después de una larga temporada con la franquicia perdida en el limbo y sin dar señales de vida, y después de infinidad de rumores sobre un posible reinicio capitaneado por uno de los referentes de la comedia estadounidense, la gente de Paramount ha decidido hacer borrón y cuenta nueva con sus 'G.I. Joe' y ya ha dado luz verde a un nuevo proyecto de largometraje que, además de con director, ya cuenta con un protagonista de primerísima línea.

Bradley Cooper contra el Comandante Cobra

Según cuenta la gente de Variety, Danny McBride ha logrado llevarse el gato al agua y se encargará de firmar la próxima película basada en los icónicos juguetes de Hasbro, que ya fue adaptada a la gran pantalla por Stephen Sommers en 2009 —con resultados mucho más decentes de lo que se vendió en su momento— y que tuvo una continuación en 2013 e, incluso, un spin-off centrado en Snake Eyes.

Por el momento se desconocen detalles concretos sobre fechas de inicio de producción, de estreno y de un reparto que, a día de hoy, solo cuenta con un nombre asociado. En este caso no necesitamos más, porque este no es otro que el de Bradley Cooper, que protagonizará la cinta dando vida a Duke, tomando el testigo a un Channing Tatum que acabó bastante harto de su rol hasta el punto de pedir que le matasen en 'La venganza'.

Además de todo esto, Paramount ha confirmado que 'G.I. Joe' se ha desvinculado por completo de la saga 'Transformers' después de un crossover planteado al final de 'Transformers: El despertar de las bestias'. Si me preguntan, una decisión de lo más acertada que permitirá volar libres a los miembros de la fuerza especial que lucha contra el infame Comandante Cobra, que debutaron en el medio audiovisual con su icónica serie animada de los años 80.

Hace unos siete meses trascendió que Max Landis había conseguido esquivar la cancelación después de ser acusado por varias mujeres de abuso sexual y emocional en pleno pico del movimiento #MeToo y presentar a Paramount un pitch de su propia 'G.I. Joe', compitiendo directamente con un Danny McBride cuya propuesta parece haber agradado mucho más al estudio. Toda la curiosidad del mundo por ver qué sale de aquí.

En Espinof | Las 31 mejores sagas de películas de la historia

En Espinof | Las mejores películas de 2026







