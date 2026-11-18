No sé por vuestras zonas, pero ya empieza a oler a villancicos y eso que falta más de un mes... y algún estreno navideño ya se está colando en las listas de estrenos que listamos, valga la redundancia, cada miércoles. En esta semana tenemos 138 series, películas y documentales que llegan desde hoy a Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+, Filmin, Movistar Plus y SkyShowtime.

Vamos a ello.

Génesis

Creada por David Pujol | Reparto: Miquel Fernández, Iván Massagué y Carlos Cuevas

Serie basada en una de las grandes figuras de la gastronomía española, Ferra Adrià. Con su buen toque de ficción, la serie nos mostrará no solo sus inicios sino que saltará a décadas después para ver cómo el regreso a casa de una reputada crítica impulsa el intento de reabrir un viejo restaurante familiar.

Estreno el viernes en Netflix

Gordon

Creada por Pablo Trapero | Reparto: Rodrigo de la Serna, Matías Recalt, Camila Peralta, etc.

Basada en las novelas de Marcelo Larraquy, Pablo Trapero debuta como creador de series con la historia de un criminal común y corriente que se ve envuelto en la escalada de violencia en el panorama social político de la Argentina de los años 70.

Estreno el jueves en Netflix (7 episodios)

Todos los estrenos

Netflix

Los 12 signos de Valentina (miércoles)

Los altruistas (jueves)

El camino azul (viernes)

Contienda de compras (miércoles)

Crear es no copiar (viernes)

Dhindora T2 (viernes)

Las disculpas de Vicentina (viernes)

Expediente Warren: El último rito (sábado)

Fuerza 10 de Navarone (jueves)

Génesis (viernes)

Gordon (miércoles)

Guardaespaldas por navidad (miércoles)

Hermanastras (viernes)

La ley de las bestias (miércoles)

Mandíbulas 3 (sábado)

Predicadores mediáticos (viernes)

Prime Video

Madden (miércoles)

Perfectos mentirosos (jueves)

HBO Max

Armageddon (sábado)

Línea de ayuda (jueves)

Monuments Men (sábado)

Un testigo retractado (miércoles)

Tres de más (viernes)

Disney+

Percy Jackson y los dioses del Olimpo T3 (viernes)

Somos así. La serie de nadie dice nada (miércoles)

Movistar Plus

Autoscopie (miércoles)

Bien hecho. La extraordinaria historia de Javier García Pakares (jueves)

Celeste T2 (jueves)

Confidencial (Black Bag) (viernes)

La isla de Amrum (domingo)

La muerte de Robin Hood (sábado)

Objetivo: Apolo (miércoles)

Todas las caras de Jessica Chastain (miércoles)

La venganza de Kalevala (jueves)

Yellowjackets T4 (sábado)

Filmin

Todas el viernes salvo indicación contraria

SkyShowtime

Star Trek: Short Treks T2 (miércoles)

Todo lo mejor en Espinof

Si por un casual no os convencen los estrenos de esta semana... venga que tenemos nuestros infalibles rankings con las mejores series y las mejores películas de este 2026. ¿Que lo queréis por plataformas? pues aquí están nuestras series y películas favoritas de Netflix y las series más destacadas de HBO Max, Prime Video y Disney+ en este año. Además, podéis votar vuestras favoritas tanto en cine como en series.

Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las 37 series más esperadas de 2026: la nueva serie de 'Juego de tronos', la secuela de 'El cuento de la criada', el Spider-Man más pulp y más

En Espinof | Las 44 películas más esperadas de 2026 y los mejores estrenos del año: 'Dune 3', 'Torrente 6', 'Vengadores Doomsday', el regreso de Star Wars, 'La odisea' y muchas más