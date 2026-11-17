Lo más habitual es que la lista semanal de las películas de Netflix esté dominada con autoridad por producciones de habla inglesa, pero de vez en cuando hay excepciones. Ahora acaba de producirse una de ellas, ya que la película de acción 'No nos rendimos' ha dado la sorpresa al sumar 11 millones de reproducciones en apenas 4 días durante la semana del 9 al 11 noviembre de 2026.

Coescrita y dirigida por Sidharta Tata, 'No nos rendimos' cuenta la historia de un antiguo soldado que cuida de sus dos nietos en un pueblo remoto, pero todo se complica cuando son atacados sin provocación previa por un grupo de criminales despiadados, por lo que tendrá que revivir su instinto asesino si quiere salir con vida.

Se metieron con el abuelo equivocado

Realizada con el sello que uno esperaría de una película de acción de Indonesia, su premisa parece una especie de cruce entre 'John Wick', 'Venganza' y 'Redada asesina', el nuevo éxito de Netflix promete dar una gran alegría a los amantes de este género que Hollywood lleva años maltratando en mayor o menor medida.

La brutalidad la vais a encontrar, pero tampoco esperéis un ritmo incesante, ya que la duración de 'No nos rendimos' se dispara holgadamente por encima de las dos horas, lo que podría echar para atrás a algunos espectadores. A los 11 millones que la vieron la semana pasada desde luego que no, pero es que esa cifra pronto parecerá escasa.

La cuestión es que éxito está yendo a más de forma exponencial, pues desde Flixpatrol se informa de que arrancó en lo más alto en 13 territorios, pero actualmente ya se ha disparado hasta alcanzar el número 1 en 63 países. Se nota que el boca a boca está funcionando y más gente se va animando a darle una oportunidad.

Por ahora no la han visto suficientes críticos como para tener una valoración de consenso entre la prensa especializada, pero 'No nos rendimos' consigue una holgada nota media de 3,1 en Letterboxd, donde llama la atención que una reseña destaca el momento "cuando los niños ven a su abuelo despedazar horriblemente a alguien y deciden ayudarle a asesinar a otros".

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