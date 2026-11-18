Nueva York se ha vestido de gala para recibir a los protagonistas de 'Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha', la nueva entrega de la franquicia basada en las novelas de Suzanne Collins. El estreno reunió a varias generaciones de intérpretes vinculados a este universo, desde los rostros que dieron vida a la saga original hasta las incorporaciones de esta precuela.

Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Woody Harrelson y Elizabeth Banks volvieron a encontrarse con el mundo de Panem, esta vez acompañados por Rachel Zegler y Tom Blyth, protagonistas de 'Balada de pájaros cantores y serpientes', y por el nuevo reparto encabezado por Joseph Zada, Mckenna Grace, Whitney Peak, Elle Fanning, Glenn Close, Ralph Fiennes, Jesse Plemons, Kieran Culkin y Maya Hawke.

Estudiando durante semanas

La película -que se estrena el 20 de noviembre en cines- se adentra en la 50.ª edición de los Juegos del Hambre y recupera la historia del joven Haymitch Abernathy, el personaje al que Woody Harrelson dio vida en las películas anteriores. Para ponerse en su piel, Zada tuvo que estudiar a fondo el trabajo de su predecesor, aunque también encontró la manera de aportar su propia personalidad a una figura que los espectadores ya conocen muy bien.

En una entrevista concedida a The Hollywood Reporter durante la presentación de la película, Joseph Zada explicó hasta qué punto la interpretación de Woody Harrelson fue una referencia para construir su versión adolescente de Haymitch. El actor no quiso dejar nada a la improvisación y dedicó varias semanas a repasar el trabajo de su compañero, prestando especial atención a sus gestos y a los rasgos que habían definido al personaje en la trilogía original.

"Fue como una capa base; pasé un mes en el que lo único que hice fue ver todo lo que Woody ha hecho. Y después de eso, dependía de mí aportar mi propia personalidad porque eso es lo que va a ser interesante y lo que quieres ver en la pantalla: la verdadera luz de uno mismo y sacar a relucir todos esos aspectos de mí que se alinean con el personaje".

La nueva película adapta la quinta novela de la saga de Suzanne Collins y se centra en una de las ediciones más brutales de los Juegos: el segundo Vasallaje de los Veinticinco, que obliga a Haymitch a participar en una competición especialmente despiadada cuando apenas tiene 16 años. Maya Hawke, que también forma parte del reparto, no ha dudado en subrayar el tono oscuro de esta historia: "Es devastadora. La esperanza que te transmite es la que sabes que te depara el futuro. La historia en sí no es excesivamente optimista; es desgarradora".

Además, el peso de las emociones del rodaje también acompañó a sus protagonistas cuando abandonaban el set. Whitney Peak, que interpreta a Lenore Dove Baird, el interés amoroso de Haymitch, explicó que ambos actores intentaban encontrar pequeños momentos de distensión durante el rodaje para sobrellevar la dureza de algunas escenas.

"Intentábamos mantener un ambiente más relajado entre tomas para poder aliviar un poco los nervios. Es bastante difícil permanecer en ese estado durante mucho tiempo".

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