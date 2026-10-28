Jennifer Lawrence confiesa cómo ha sido regresar a ¡Los Juegos del Hambre' once años después: "Fue una locura"

Katniss Everdeen está de vuelta. Jennifer Lawrence volverá a empuñar su arco, aunque esta vez su aparición será mucho más breve de lo que muchos fans podrían imaginar. La actriz ganadora del Oscar retomará uno de los personajes más importantes de su carrera en 'Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha', la nueva precuela de la saga, y ha contado cómo vivió el reencuentro con sus antiguos compañeros de reparto después de once años.

Durante su participación en el pódcast 'Call Her Daddy', Lawrence ha descrito la experiencia como algo difícil de olvidar: "Fue increíble. Fue una locura". El regreso no solo implicó ponerse de nuevo en la piel de Katniss, sino también reencontrarse con un equipo con el que compartió una etapa decisiva de su trayectoria profesional.

"Era el mismo equipo, el mismo ayudante de dirección, con el que he trabajado un millón de veces porque lo adoro", ha explicado. Sin embargo, lo más emotivo llegó al coincidir de nuevo con Josh Hutcherson, que interpretó a Peeta Mellark, y Woody Harrelson, el inolvidable Haymitch Abernathy.

Lawrence ha recordado con especial cariño los momentos que compartió con Hutcherson durante el rodaje. "Fue muy emotivo. Josh y yo no íbamos al baño sin ir abrazados el uno al otro. Fue precioso", ha relatado. Una imagen que refleja el vínculo que todavía mantienen los protagonistas de una franquicia que marcó a toda una generación de espectadores.

La actriz también ha confirmado, de paso, que Harrelson ha vuelto a interpretar a Haymitch. Y, por lo que cuenta, el actor no ha perdido su particular sentido del humor. "Woody, obviamente, entró por la ventana de mi habitación de hotel sin que nadie lo invitara. No habría sido lo mismo si hubiera respetado los límites o utilizado una puerta", ha bromeado.

'Los Juegos del Hambre: En llamas'

La presencia de los tres encaja con el desenlace de la novela 'Amanecer en la cosecha', de Suzanne Collins, que incluye un salto temporal en el que aparecen Katniss, Peeta y Haymitch. La película, por tanto, seguirá los pasos del libro en ese tramo de la historia.

Nueva generación de tributos

La precuela se centra en un joven Haymitch, interpretado por Joseph Zada, durante los 50.º Juegos del Hambre. La película llegará a los cines el 20 de noviembre, de la mano Diamond Films.

Lawrence protagonizó las cuatro entregas originales estrenadas entre 2012 y 2015. La franquicia también incluye 'Balada de pájaros cantores y serpientes', la película de 2023 encabezada por Rachel Zegler, y acumula unos 3.300 millones de dólares en taquilla mundial.

La intérprete ya había manifestado en 2023 a Variety que estaría encantada de volver si surgía la ocasión adecuada. "Si Katniss volviera a aparecer en mi vida, al cien por cien", afirmó entonces.

Su mayor preocupación al aceptar el papel, cuando tenía 20 años, era cómo afectaría a su carrera y a su vida personal. "Siempre tuve claro que quería ser madre, y aquello parecía muy diferente de hacer películas independientes. 'Crepúsculo' acababa de estrenarse y todo el mundo había visto lo que suponía. La cuestión era cómo iba a cambiar mi vida y mi carrera como actriz", recordó.

Once años después, el regreso parece haberle permitido recuperar algo más que un personaje: también una parte de su historia personal.

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