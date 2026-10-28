El director de 'Slow Horses' habla sobre la temporada 6 y la escena final con Jack Lowden: "Teníamos dos finales y uno de ellos era feliz"

La sexta temporada de 'Slow Horses' ha terminado por todo lo alto, con un desenlace tan intenso que ha dejado a los espectadores preguntándose si uno de sus protagonistas ha muerto. La serie de Apple TV, protagonizada por Gary Oldman ha despedido a varios personajes importantes y también ha recuperado a Sid Baker (Olivia Cooke), a quien se daba por muerta desde la primera temporada, y ha desarrollado su relación con River Cartwright (Jack Lowden).

Sin embargo, cuando parecía que la historia podía dar un respiro a sus personajes, el último episodio ha terminado con Cartwright desplomándose tras entrar en contacto con un agente. ¿Está muerto o hay alguna posibilidad de que sobreviva? Adam Randall, director de la sexta temporada y también implicado en la octava, tiene la respuesta.

Ojo, que a partir de aquí habrá spoilers

Un final de infarto

El destino de River Cartwright es una de las grandes incógnitas que deja el final de la temporada. Después de escapar de los asesinos rusos y de los agentes del MI5, el personaje regresa a la casa de su difunto abuelo y se alegra al comprobar que Sid también ha conseguido ponerse a salvo. Mientras ella se ducha, River se queda en la cocina pensando si debería conquistarla con té o con vino, pero termina desplomándose. La escena ha alimentado las especulaciones sobre una posible muerte del personaje, especialmente después de que un avance de la séptima temporada mostrara a Lamb refiriéndose a él como si enviara una postal desde "el más allá".

Sin embargo, Randall ha confirmado en Variety que el equipo llegó a rodar dos finales diferentes para la pareja:

"Lo que puedo decir es que teníamos dos finales [para la sexta temporada], y uno de ellos era feliz, y fue un final realmente hermoso. Si hubiera sido el final de la serie, habría sido un final mágico para el viaje de River. Era casi como a lo Spielberg, la versión feliz".

Por otro lado, la muerte de Coe también fue uno de los momentos más comentados de la temporada. El personaje se enfrenta a un agente ruso armado solo con un cuchillo. Randall explica que la escena sigue bastante de cerca el espíritu del libro original de Mick Herron, en el que Coe también acaba enfrentándose a uno de los sicarios.

"Nunca hubo una pregunta sobre por qué [Coe] lo seguiría. Porque creo que es un acto de valentía. Va a intentar detener a este villano que los ha estado persiguiendo sin descanso. Pero me encanta Coe, y lo más difícil es que ahora la serie no va a contar con él, lo cual me parece una verdadera lástima".

Randall también ha explicado cómo rodaron algunas de las secuencias más complejas de la temporada, entre ellas la persecución en la playa. El equipo tuvo que adaptar la escena a las características de la localización y recurrir a efectos visuales para añadir acantilados y vegetación que justificaran por qué los personajes no podían escapar con facilidad. Otra de las localizaciones más llamativas fue la casa de Diana Taverner (Kristin Scott Thomas), una vivienda real que el equipo reformó y decoró para el rodaje. Randall la considera un escenario perfecto para el caos de los protagonistas:

"Recuerdo llegar allí por primera vez, y mientras lo miraba, me encantó el aspecto de casa de muñecas, porque metes a todos estos personajes, y gran parte de nuestra experiencia en esta casa es simplemente ver a los Slow Horses destruirse entre sí antes de que pase nada".

Entre las escenas favoritas del director está también la secuencia de Shake Shack, en la que Lamb y Reece (Lenny Rush) consiguen escapar de Frank Harkness (Hugo Weaving) provocando un escándalo y acusándolo de ser un pedófilo. Randall recuerda que necesitaban generar suficiente caos para que la huida resultara creíble, así que pidió ayuda a los guionistas Mark Denton y Jonny Stockwood para preparar una lista de insultos que pudiera utilizar el personaje de Rush.

"Por suerte, ese día estaban allí un par de nuestros guionistas, Mark [Denton] y Jonny [Stockwood], y les pedí que escribieran una lista de insultos pedófilos, y se los di todos a Lenny, y le dije: Elige tus favoritos y él empezó a soltarlos". La escena fue creciendo gracias a la reacción de los actores que interpretaban a los clientes del restaurante, que respondían a los gritos de Lamb y el resultado fue una secuencia que combina la tensión con el humor absurdo característico de la serie.

Por último, Randall ha aclarado que el brindis de los supervivientes por los compañeros caídos no pretendía señalar únicamente la muerte de Coe, aunque Shirley termina mencionándolo en la escena. En el guion original, Lamb debía beber por cada uno de los fallecidos, pero el equipo descartó la idea porque alargaría demasiado el momento.

"No se trata de nombrar a ninguno en particular. Se trata simplemente de: este es un trago, y de hecho, en la postproducción, pensamos que Shirley debería decir Por Coe, porque había empezado a desarrollar una relación con él". El director también ha tenido palabras de cariño para Ruth Bradley y su personaje, Emma Flyte, cuya muerte considera especialmente dura.

Sobre la octava temporada, que ya está en marcha, Randall ha evitado revelar demasiado, aunque ha confirmado que habrá nuevos personajes de los libros. Y, en cuanto a los rumores sobre Jack Lowden y la posible elección del actor como el nuevo James Bond, ha sido prudente: "Solo sé con certeza lo que todos saben, que sería genial y que creo que tiene posibilidades, pero en realidad no lo sé, y él no puede decir nada".

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