Ricardo Darín, sobre la salud mental: "Es algo tan delicado que a veces llegamos tarde a darnos cuenta de lo que está pasando"

La salud mental ocupa un lugar central en la conversación de Ricardo Darín con motivo del estreno de 'Lo dejamos acá', la nueva película de Netflix dirigida por Hernán Goldfrid. Durante su presentación en el Festival de San Sebastián, el actor argentino ha reflexionado para Fotogramas sobre la importancia de prestar atención a las señales de quienes nos rodean y evitar los prejuicios cuando alguien atraviesa un momento complicado. "Es algo tan delicado, un andarivel tan estrecho, que a veces llegamos tarde a darnos cuenta de lo que está pasando, y eso es una pena", ha advertido.

Darín protagoniza esta comedia negra en la piel de Ulises Verón, un psicoanalista que ha perdido la fe en los métodos tradicionales de su profesión. Su rutina cambia con la llegada de un escritor bloqueado, interpretado por Diego Peretti, en una historia que cuestiona los límites éticos de la terapia y las consecuencias de llevar determinadas decisiones demasiado lejos.

El intérprete ha subrayado que la salud mental no es una cuestión exclusiva de determinados ámbitos profesionales: "Primero habría que aclarar que la salud mental es fundamental para todas las profesiones y para todos los seres humanos". En su opinión, resulta esencial prestar atención a las personas cercanas y actuar cuando aparecen señales preocupantes: "Hay que intentar contener, acercarse, abrazar y preguntar si hace falta ayuda".

También quiso poner el foco en los tópicos que todavía acompañan a quienes atraviesan dificultades emocionales. "Lo fácil es decir, en muchos casos, 'Ah, está loquito'. Tenemos que evitar ese tipo de cosas", ha afirmado, antes de matizar que los momentos de confusión o desorientación no desembocan necesariamente en un problema de salud mental.

Juntos de nuevo

'Lo dejamos acá', que Netflix estrenó el 16 de octubre, supone un nuevo encuentro profesional entre Darín y Goldfrid, que ya colaboraron en 'Tesis sobre un homicidio'. Ambos han destacado la buena sintonía que mantienen y el aprendizaje que supone trabajar juntos.

El actor no ha escatimado elogios hacia el cineasta, al que considera tanto un gran director como una excelente persona: "Tuvimos la suerte de llevarnos bien en nuestra primera experiencia y, en esta, creo que ha sido todavía mejor, porque tuvimos entre manos algo complejo". Darín también ha destacado la evolución profesional de Goldfrid y su capacidad para resolver situaciones complicadas durante el rodaje.

Por su parte, el director ha descrito el reencuentro como una continuación natural de su relación: "Para mí no solo es un lujo y un placer, sino también un aprendizaje permanente poder trabajar con Ricardo". Goldfrid considera que intercambiar ideas con el intérprete permite enriquecer las propuestas y profundizar en las posibilidades de cada historia.

Un personaje alejado de los tópicos

La construcción de Ulises Verón fue uno de los principales retos de la película. Para Darín, las particularidades del personaje facilitaron el trabajo, aunque exigieron encontrar el equilibrio necesario para no caer en la exageración. "Estuvimos muy atentos todo el tiempo para no pasarnos ni quedarnos cortos", ha reconocido.

Goldfrid, en cambio, puso el acento en el pragmatismo del protagonista, un rasgo que lo define y que, al mismo tiempo, puede convertirse en su mayor debilidad. El objetivo era construir una figura compleja, con contradicciones y matices, que fuera más allá de la imagen convencional de un psicoanalista.

Ricardo Darín y Diego Peretti protagonizan 'Lo dejamos acá'

La visita a San Sebastián tuvo además un significado especial para Darín, que recibió el Premio Donostia en 2017 y mantiene una estrecha relación con el festival y la ciudad. "Es llegar a un lugar que yo siento como mi segunda casa", ha confesado. El actor también ha bromeado sobre el encarecimiento de la ciudad: "Es una ciudad que cada vez está más cara, a lo mejor porque cada vez está más linda".

Mientras continúa con sus compromisos teatrales en España, Darín no descarta nuevos proyectos en el país, aunque reconoce que todavía hay propuestas pendientes de encontrar el impulso necesario para salir adelante. De momento, su atención está puesta en 'Lo dejamos acá', una historia que utiliza la relación entre un terapeuta y su paciente para explorar las contradicciones humanas y los límites de una profesión que exige responsabilidad incluso cuando sus métodos dejan de funcionar.

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