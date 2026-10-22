Ricardo Darín, actor: “Estamos manipulados y narcotizados, y la comedia desacraliza la gravedad del mundo”

Qué papel ocupa la comedia en este momento tan convulso es algo que películas como ‘Digger’ están llevando a reflexión tan interesante como convulsa. Su capacidad de cambiar el mundo, aunque estén intentando despertar cuestiones y críticas en un mensaje que se filtra entre chistes, tiene ciertas limitaciones.

¿Se debe dejar de intentar tener de todo un poco? Para Ricardo Darín, uno de los mejores actores argentinos de la historia, hay cierto valor en “producir escenas divertidas donde la gente no solo se ría, sino que también reflexione” ya que, tal y como comenta en una entrevista a eldiario.es, “cuando eso pasa, es como meter un gol”.

La terapia de la risa

El actor se encuentra promocionando su última cinta de risas para Netflix, llamada ‘Lo dejamos acá’, donde da vida a un psicoanalista cansado de la falta de resultados de los métodos tradicionales y empieza a sobrepasar límites con los pacientes. Una comedia propulsada a raíz del dato de que Argentina es el país con más psicoterapeutas a nivel global, algo con lo que el propio cine argentino trata de hacer bastante humor.

“¿Es crítica la carcajada?” reflexiona el propio Darín en la entrevista al pensar sobre si estar riéndose ante lo que se reconoce, como una barbaridad, desemboca una reacción mayor. Lo que sí tiene claro es que la comedia tiene un valor terapéutico para los tiempos que corren:

Si miras para los costados lo que ves es de terror. Hay cosas que pasan de las que ya ni se hablan. Como no tienen solución, no se habla de ciertas cosas. Estamos como manipulados. Narcotizados. Y ahora el humor, la comedia, tiene esa facultad de conmocionarte, aunque sea por el lado de la risa. Cuando uno larga una carcajada, queda como expuesto a que entre la próxima bala. Hay una forma de desacralizar un poco la gravedad del mundo circundante y hace que nos acordemos que somos seres humanos, porque si no, estamos como tapados de mierda.

Es, desde luego, una actitud que hace más digerible la situación convulsa que puede rodear a algo como el cine argentino, en estos momentos más dependiente que nunca de co-producciones internacionales o la entrada de agentes de streaming como Netflix con más visión global. Un aro por el que toca pasar, aunque Darín es un militante de la experiencia cinematográfica: “la madre de todas las madres es el cine y […] el cine debe ser visto en el cine porque es un ritual que no debería desaparecer”.

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