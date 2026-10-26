Travis Knight se ha tirado 16 años para hacer 'Wildwood'. Iba a ser la siguiente película de LAIKA tras 'Coraline', pero la fantasía se les fue de las manos

Se dice rápido, pero 'Wildwood' ha llegado por fin a los cines después de 16 años en desarrollo. La épica de fantasía de Travis Knight ha desafiado por completo los límites de la animación stop-motion, dejándonos una bellísima reivindicación del arte humano por encima del generado con IA. Aunque, claro, llegar hasta aquí no ha sido nada fácil para el equipo de LAIKA.

Pasito a pasito...

Knight lleva más de una década intentando hacer 'Wildwood', y de hecho en algún momento en LAIKA se plantearon que fuera su segunda película tras 'Coraline'. La adaptación de la novela de Neil Gaiman había sido un éxito de crítica, público y taquilla, y Knight fijó la vista en el libro de Colin Meloy y Carson Ellis para el siguiente proyecto de su estudio.

"[Wildwood] está basada en una serie de novelas escrita por Colin Meloy, otro vecino de Portland, e ilustrada por su esposa, Carson Ellis. Es una serie de libros fantástica, pude echar un vistazo a 'Wildwood' incluso antes de que Colin terminase de escribirlo.", reveló Knight durante su visita al Festival de Annecy. "Acabábamos de terminar 'Coraline' y empecé a hablar con Colin sobre una adaptación, porque es una genial historia de fantasía y yo soy un friki de la fantasía. La historia se sintió como un soplo de aire fresco, pero también es muy específica porque está ambientada en Portland".

A Knight le atrajo su combinación entre épica de fantasía y una íntima historia familiar, con un mensaje muy emocional y el amor de una hermana como motor principal. Ahora bien, Meloy tenía una condición para que Knight pudiera adaptar sus libros: no podía lanzar la película antes de que terminase de escribir los libros.

"Eso fue hace 16 años. Y le dije...No te tienes que preocupar por eso. El stop-motion es hacer cine al ritmo de un glaciar, es como el movimiento de los continentes", bromeó Knight sobre el tiempo que lleva trabajar esta técnica. "Estoy muy emocionado de por fin poder estar aquí y compartirlo".

Aunque claro, no solo tenían como "impedimento" la condición del autor de 'Wildwood', también estaban las dificultades técnicas en sí mismas. Porque, al fin y al cabo, LAIKA aún era un estudio joven y Travis Knight sentía que no estaban preparados para una obra del alcance tan monumental como la película que él quería crear.

"Wildwood' es, de lejos, la cosa más grande y más ambiciosa que jamás hemos hecho. La razón por la que hemos esperado tanto tiempo es porque estaba esperando a que nuestro taller desarrollase las herramientas, las técnicas y los trucos que nos permitieran hacer una película de esta escala", reveló el director. "Después de cinco películas, sentí que por fin estábamos listos. El universo básicamente se rio de nosotros y nos dijo '¡Buena suerte'!... Hemos sufrido hermosamente con esta elección, pero estoy increíblemente orgulloso de esta película. El equipo de LAIKA lo ha dado todo".

Con 231 marionetas, 136 escenarios y 131 minutos de duración, 'Wildwood' es no solo la película de animación stop-motion más larga de la historia sino también la de mayor escala. Ha contado con un presupuesto de 100 millones de dólares, y desgraciadamente apenas lleva 12 millones recaudados desde su estreno el 23 de octubre. Una injusticia desoladora que esperemos que se vaya corrigiendo con el boca a boca y 'Wildwood' gane algo de tracción en las próximas semanas.

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