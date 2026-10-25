Esta épica película histórica de 2024 costó 250 millones de dólares y se puede ver en streaming. Es la esperadísima secuela de una película de Ridley Scott

Más de veinte años después de conquistar al público con 'Gladiator', Ridley Scott regresó a la Antigua Roma con una secuela que tenía la difícil tarea de estar a la altura de una de las películas históricas más recordadas del cine moderno. 'Gladiator II' llegó con Paul Mescal al frente del reparto, tomando el relevo de Russell Crowe, y una inversión de unos 250 millones de dólares para dar forma a una nueva epopeya de combates, conspiraciones y luchas por el poder.

La producción apostó por ampliar la escala del espectáculo y ofrecer secuencias visualmente impactantes, aunque su recepción no alcanzó el entusiasmo que despertó la cinta original. Pero a pesar de las reservas sobre su capacidad para repetir la hazaña de la primera entrega, la película volvió a situar a Scott en el terreno de las grandes superproducciones históricas.

Un espectáculo visual que no se compara con la original

El principal reto de la secuela era continuar una historia que había dejado el listón muy alto tras el éxito de la película protagonizada por Russell Crowe. En esta ocasión, Ridley Scott confió en Paul Mescal para liderar el reparto y construir un relato con nuevos personajes, sin renunciar a los elementos que definieron a la primera entrega. El resultado mantiene la ambición de una superproducción, pero no ha conseguido convencer igual.

La secuela no alcanza la relevancia de su predecesora, aunque hay que reconocer el trabajo de Scott a la hora de construir una experiencia cinematográfica a gran escala. La espectacularidad de las imágenes y la puesta en escena son lo que más destaca de la producción, que vuelve a convertir el Coliseo y la violencia de la arena en algunos de sus principales atractivos.

De hecho, entre todas las cosas que más llaman la atención están precisamente algunas de las secuencias más extravagantes, como los enfrentamientos con babuinos o la aparición de tiburones en el Coliseo. A todo esto le sumamos el trabajo de Denzel Washington, elementos que ayudan a darle cierta personalidad a la secuela, incluso cuando la comparación con la película original juega en su contra.

Con Paul Mescal como protagonista y un presupuesto de unos 250 millones de dólares, 'Gladiator II' es una apuesta de gran envergadura para recuperar el universo de la primera película. Aunque no lograse igualar su impacto, sí que demuestra una vez más la capacidad de Ridley Scott para ofrecer imágenes imponentes y un gran espectáculo.

La tenéis en Netflix y Movistar Plus.

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