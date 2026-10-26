El actor Kevin Pollak reflexiona sobre la vida actual de su amigo Bruce Willis: "Vive en una burbuja"

Bruce Willis no pudo despedirse de la profesión que tanto le dio como se merecía. Su última película estrenada fue en 2023, 'Assassin', donde ya poco quedaba de su inigualable carisma. Poco después dejó el cine obligado por la afasia y su demencia frontotemporal. Desde entonces hemos visto tan solo unas pocas imágenes suyas en Instagram disfrutando con su familia, que no tiene interés en sacarle de su lugar seguro.

La burbuja de Bruce

Kevin Pollak, conocido por sus papeles en 'Algunos hombres buenos', 'Sospechosos habituales' o 'Casino', no solo compartió pantalla con Willis en 'Falsas apariencias' (y su secuela) o 'Hostage', sino que además es amigo personal del actor. Por eso es una de las pocas voces que puede hablar de su situación actual sin recurrir a la imaginación o las mentiras, como quedó claro en su intervención en el podcast 'Still there Hollywood'.

En la enfermedad de Bruce Willis está rodeado por toda su familia: las hijas que tuvo con Demi Moore y su actual esposa, que es hermosa y excepcional. Está rodeado de tanto amor por parte de toda esta familia que, debido a la naturaleza de esta afección, no es consciente de que hay un problema. El estado actual en el que vive es una burbuja de amor y afecto. Y de una forma muy extraña y única, está más feliz que nunca.

Willis ya tiene su nombre escrito con letras de oro en el firmamento de Hollywood: es una leyenda con todas las de la ley, y merece ser feliz. Mientras tanto, siempre nos quedará cualquiera de sus clásicos para volver a disfrutar de él eternamente. Ay, la vida.

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