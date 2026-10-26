El Universo DC salva los trastos en taquilla con 'Clayface', pero un documental le pisa los talones. En España todo esto nos da igual, y solo queremos a 'La bola negra'

Al inicio de este año, nadie en Warner pensaba que el mayor rival en taquilla de una película de DC sería un documental de 3 horas de Nathan Fielder. Y sin embargo, en 2026 todo es posible. Aunque es cierto que las expectativas no se han cumplido y ‘You can see everything’ no se ha hecho finalmente con el número 1 en la taquilla americana, los resultados finales para este fin de semana han sido mucho mejores de lo que se esperaba, e incluso ‘Clayface’ ha evitado el desastre. Ojalá Laika pudiera decir lo mismo.

Un villano derretido

Aunque había quien le daba los peores augurios posibles a ‘Clayface’, lo cierto es que ha salvado la honra con 24 millones de dólares en Estados Unidos y 43 millones en todo el mundo. La cifra, para una película de superhéroes, es tremendamente pobre, pero teniendo en cuenta que su presupuesto es de 44 millones, parece que va a salvar los trastos antes incluso de su llegada a HBO Max.

Eso sí, la película del momento es ‘You can see everything’, que marca la mejor media por cine del top 10 (7344 dólares, y ya lleva 45 millones recaudados antes incluso de salir al extranjero). Ya es uno de los 25 documentales más exitosos de la historia y le queda muchísimo camino por delante, una auténtica locura. No puedo utilizar la misma palabra para referirme a ‘Wildwood’, que, triste y previsiblemente, no ha levantado el vuelo: 11.6 millones en Estados Unidos para un presupuesto de 100 millones. Duele, teniendo en cuenta lo buena que es, pero es cierto que su marketing no ha sabido trasladarlo.

Otra que ha caído a plomo ha sido ‘Street Fighter’ tras su primera semana: ha recaudado un 72,1% y supera los 79 millones en todo el mundo (aún no alcanza ni siquiera su presupuesto de 82 millones, dificultando la secuela). Tras ella, ‘Wicker’, de la que se esperaba más pero se tiene que conformar con 5,7 millones de dólares. Dado que ha costado 10 millones, es posible que acabe dando beneficios sin más problemas para Black Bear.

El resto del top 10 está lleno de viejos conocidos: ‘La otra madre’ continúa su descenso (pero ya suma casi 95 millones pese a las malas críticas), ‘Sentido y sensibilidad’ lleva 29,3 millones en todo el mundo (más o menos lo que costó), ‘Whalefall’ confirma que con 31,2 millones recaudados ha sido un sonoro fracaso, y ‘Verity’ desaparece tras un mes en cartelera: suficiente para hacer 162 millones y crear otro éxito para Amazon MGM Studios.

Fuera del top 10, cabe destacar que ‘Klara y el sol’, lo nuevo del otrora director estrella Taika Waititi, se ha estampado con 725.000 dólares y no recuperará los 20 millones que ha costado de ninguna manera, y ‘La bola negra’, que aún sigue sin expandirse por todo Estados Unidos, sigue dando muchas alegrías a Netflix. Este fin de semana ha recaudado 245.000 dólares de tan solo 9 salas, con la mejor media por sala: 27.222 dólares. Casi nada.

La semana que viene, el único estreno (bueno, se ha estrenado, pero no masivamente) que puede hacer sombra es ‘The only living pickpocket in New York’, que ha tenido unas fantásticas primeras críticas, pero todo apunta a que habrá calma chicha hasta el estreno de ‘Godzilla Minus Zero’ y ‘Wild Horse Nine’ ya en noviembre. El próximo viernes, por cierto, ‘La bola negra’ llegará hasta las 300 pantallas tras su estreno limitado. Habrá que ver si la película sabe comportarse en las ligas mayores.

Bola, set y partido

En España seguimos a lo nuestro: ‘La bola negra’ es inamovible. Nos hemos acostumbrado ya a verla en el primer puesto de taquilla, pero es sorprendente que ya haya superado los 5 millones de espectadores y los 34,5 millones de euros de recaudación, con ‘La Odisea’ y ‘Spider-man: Brand New Day’ a tiro y preparada para coronarse como la reina del año (a falta, claro, de ‘Dune 3’ y ‘Vengadores: Doomsday’). Probablemente acabe su carrera como la tercera película española más taquillera de la historia, y solo porque vencer a ‘Lo imposible’ y ‘Ocho apellidos vascos’ es muy, muy complicado.

En el puesto 2 tenemos a ‘Clayface’, lo nuevo de DC Studios que también ha cautivado al público español con 481.000 euros. Ahora bien, para cautivador, Brad Pitt: un mes después, ‘En el corazón de la bestia’ aguanta sin problemas en el puesto 3 de taquilla, viendo pasar y caer películas sin inmutarse (como por ejemplo 'Street Fighter', que solo ha durado una semana en el top 10 español). Hablando de películas que vienen y van, España ha tenido tres estrenos más en el top 10: ‘Superthings’, en el 4 (273.000 euros), ‘Leones en invierno’, en el 6 (265.000 euros), y ‘Arriba Tutto’, directamente en el 10 (con unos catastróficos 175.000 euros).

Más allá de ‘La bola negra’ y ‘Clayface’ no hay mucho que celebrar: ‘Wildwood’ se estrena hundida en el puesto 7 con 250.000 euros recaudados; ‘Sentido y sensibilidad’ entra en el top 5 pero solo con 20.000 euros más, y ‘La otra madre’ languidece justo antes de Halloween en el top 8. Son meses raros estos, así que no nos deberían extrañar unos números así de pobres.

La cosa no cambiará la semana que viene, cuando ‘Wicker’, ‘Hope’ o ‘La oveja Shaun: Misión calabaza’ vendrán dispuestas a tratar de arrebatar el top 1 a Los Javis. Sin éxito, añado. Hasta que el 20 de noviembre no se estrene lo nuevo de ‘Los juegos del hambre’ no hay competencia real. Los haters de ‘La bola negra’ van a tener tiempo de sobra para refunfuñar.

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