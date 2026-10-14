'Whalefall' es un jarro de agua fría. Su emocionante película de supervivencia dentro de una ballena se convierte en una imposible y hastiante tragedia paterno-filial

Cualquiera que vea el póster de 'Whalefall' pensará, de manera inequívoca, que es una película de acción sobre una ballena gigante. Sin embargo, la cinta hace un juego de manos y ofrece realmente un drama paterno-filial sobre el dolor de las relaciones humanas, el instinto de supervivencia, las despedidas y los sueños rotos... que ocurre en el interior de dicha ballena. Después de tratar de sobrevivir en 'Resident Evil', ahora a Austin Abrams le toca salir de un cetáceo. No ha tenido un 2026 sencillo.

Esta ballena va llena

Debo reconocer que parte de mi problema con 'Whalefall' tiene que ver con las expectativas. Es normal que uno espere que la película sobre un hombre tratando de escapar del estómago de una ballena sea divertida, gamberra y una montaña rusa de emociones, pero Brian Duffield, su director, prefiere centrarse en el drama. Un drama que se puede vivir muy intensamente o ver desde el margen con cierta apatía. Tristemente, por mi parte, lo encontré maniqueo y falso, rozando el ridículo, e impidió que disfrutara como me hubiera gustado.

Al estilo de '127 horas', 'Whalefall' propone una historia de supervivencia extrema, un poquito asquerosa y repleta de conversaciones entre padre muerto e hijo queriendo sobrevivir, pero no resulta todo lo angustiosa que debería. En parte es porque la cinta se deja llevar por un misticismo que no se ha ganado y, de manera inevitable, lleva a un final repleto de CGI con aires de grandeza que trata de trascender sin antes haber conseguido llegar al corazón.

Sin embargo, 'Whalefall' tiene su oportunidad de brillar cuando abandona la historia de pérdida y dolor, y se centra en la mera supervivencia: su fantástico apartado visual, con un diseño fabuloso del interior de la ballena, es un poco excesivo, pero funciona a la perfección. Cierto es que al final sus intentonas de escape se vuelven un poco repetitivas (no hay tanto margen de maniobra, al fin y al cabo), pero traslada perfectamente la ansiedad y el estrés de mirar a la muerte cara a cara. O cara a ballena, en todo caso.

Pues bueno, pues whale

Quiero volver a recalcar que la experiencia en torno a 'Whalefall' va a variar enormemente de espectador a espectador: habrá quien salga encogiéndose de hombros (como el menda) y quien salga llorando a mares debido a la intensidad del drama y la exploración de la relación rota entre un padre y un hijo destinados a no entenderse, queriéndose a gritos, siendo inútiles emocionales, reflexionando sobre su amor cuando ya es tarde para hacerlo. Al estilo de 'Ad Astra', a la que esta película debe gran parte del tono, o conectas, o te deja fuera. No hay mucho término medio.

Lejos de tratar sobre la supervivencia extrema, la película se articula en base a un mecanismo narrativo a base de conversaciones de ultratumba, flashbacks innecesarios y un constante martilleo que, una vez planteado, apenas hace nada por evolucionar más allá de los parámetros que cualquiera puede adivinar desde sus primeros compases. Es una pena que con una historia de base tan atrevida y majara, 'Whalefall' acabe siendo tan extraordinariamente corriente.

Por mucho que adore que se hagan películas con puntos de partida tan atrevidos como el de 'Whalefall', con un nivel de producción así de alto y que toma riesgos visuales casi poéticos, lo cierto es que también me gustaría que su intensidad dramática estuviera a la altura. Al final, la cinta se queda nadando entre dos aguas, sin mucho más que ofrecer tras plantear la trama. Puede que salgas llorando porque toque las teclas adecuadas, pero, personalmente, acabé saturado y echando de menos más entretenimiento entre la tragedia. No todo el mundo puede medirlo tan bien como 'Ad Astra'.

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