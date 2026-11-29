Siempre que se habla de 'Los Picapiedra' solo se menciona su éxito inicial: sí. se emitió en el horario normalmente reservado para las series adultas y, para sorpresa de todos, fue un sonoro bombazo en su estreno, allá por 1960. Sin embargo, fue bajando en audiencia poco a poco hasta que, en 1966, a ABC no le quedó más remedio que cancelarla... Y ahí empezó un festival de spin-offs, especiales, secuelas y crossovers que estuvieron a punto de dar con una de las series más potencialmente racistas de la historia.

Yabba-dabba-black!

En 1971, Hanna-Barbera dio con una secuela en la que Pebbles y Bamm-Bamm eran ya adolescentes, que llevó, consecuentemente, a un programa de variedades titulado 'The Flintstone Comedy Hour', donde se emitían episodios viejos de 'Los Picapiedra' y su secuela, unidos con pequeños sketches e incluso actuaciones de la banda musical de Pebbles y Bamm-Bamm, los Bedrock Rockers. Sí, era esa época donde todos los shows infantiles tenían que tener una banda de música tratando de amortizar el presupuesto en discos.

Fue entonces cuando Joseph Barbera volvió a analizar el panorama televisivo de mediados de los 70 y llegó a la conclusión de que solo había una cosa que fuera más popular que las bandas de rock adolescentes: las series de afroamericanos. 'Good Times', 'Sanford and son', 'Los Jefferson', 'El show de Bill Cosby' o 'Arnold' llenaban horas y horas en otras cadenas con gran éxito. Si 'Los Picapiedra' eran la respuesta a 'Los recién casados', la versión animada de estas series tendría que ser... 'The Blackstones'.

La idea inicial era que una familia de afroamericanos de la Edad de Piedra, los Blackstone (que se puede traducir como "Negropiedra"), fueran los nuevos vecinos de los Picapiedra y los Mármol. Iwao Takamoto, clásico animador de la serie original, los llegó a diseñar con la idea de que protagonizaran su propia serie con cameos ocasiones de los personajes originales. La familia estaría formada por padre, madre, dos hijos, una hija y un armadillosaurio, y nunca pasó de la fase de concepción porque ninguna cadena quiso comprarlo (por razones bastante lógicas).

Todos los tópicos de las comedias para gente negra creada por gente blanca estaban aquí: el pelo afro, la actitud, las poses... Pero en versión animada, facilona y creada en esa fábrica de salchichas que era Hanna-Barbera con la única intención de capitalizar un éxito ajeno (algo habitual en la productora). Con todo, la idea no se desechó, y en 1980 se estrenó 'Los nuevos vecinos de Los Picapiedra', donde, en lugar de mudarse una familia de afroamericanos, lo hacía una versión de los Monster o los Addams (que por aquel entonces estaban en pleno revival), los Frankenstones.

Una versión inicial de los personajes, ¡ojo a ese Dientes de Sable con diseño divertidísimo!

Aunque hoy no son tan recordados, los Frankenstones duraron unos cuantos años en series y especiales de 'Los Picapiedra', hasta que cayeron en el olvido junto con la serie. Ahora, cuatro años después del final de 'Yabba Dabba Dino', la última incursión de 'Los Picapiedra', con todo lo que hemos aprendido a lo largo de los años, ¿quién sabe? Quizá sea el momento de resucitar 'The Blackstones'... y dárselo, ahora sí, a una persona afroamericana de verdad en lugar de dejar que un señor blanco de 65 años cree a la nueva familia negra de la Edad de Piedra. A la espera de que Ryan Gosling la resucite, la serie no puede estar más enterrada, al fin y al cabo.

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