En 1974, Ronald DeFeo Jr, un habitante del pequeño pueblo americano de Amityville, mató a los seis miembros de su familia. Un año después, cuando otra familia se mudó a ese mismo hogar, tuvieron que marcharse aterrorizados después de 28 días, afirmando que la casa estaba encantada. De este fenómeno made in America surgió una novela "basada en hechos reales" del escritor Jay Anson... que tuvo 9 secuelas y ha desembocado en la saga de películas más loca posible.

Entre dildos y dinosaurios

El 27 de junio de 1979 se estrenaba en cines 'Terror en Amityville', una pequeña película de terror que dio resultado en taquilla (y de la que los habitantes del pueblo, por cierto, prefieren no hablar) que desembocó en una saga a la antigua usanza, con cada película más alejada de la original. Hasta 1997 hubo un total de 7 secuelas, centradas en relojes malditos, muñecas poseídas por el diablo o lámparas con poderes malignos.

Además, la franquicia principal tuvo un par de reboots en 2005 y 2017, este último haciendo un 'La nueva pesadilla' y teniendo lugar en un mundo donde las películas existen de verdad. Hasta aquí todo normal. El problema era que nadie puede registrar Amityville como propiedad intelectual, porque es un pueblo real, así que cualquier persona con pocos escrúpulos puede utilizarla para hacer su propia película de bajo presupuesto con la excusa de llamar la atención del suficiente público para ser rentables y poder engarzarse, de alguna manera, entre su maraña de secuelas.

En 2011, tímidamente, se estrenó la versión de The Asylum, 'The Amityville Haunting', abriendo la puerta a otras entregas independientes que fueron llegando a cuentagotas. En 2015 hubo tres películas de Amityville, en 2016 hubo cinco, y en 2022 se descontroló tanto que llegamos a tener 13 entregas, con títulos tan desquiciados como 'Amityville Gas Chamber' ('La cámara de gas de Amityville'), 'Amityville in space', 'Amityville Karen' o 'Amityville Christmas Vacation'. Sí, si tienen link es porque están gratis en YouTube. De nada.

Amityville Backrooms

De hecho, entre 2020 y 2026 hemos tenido un total de 48 películas de la saga, donde podemos encontrar "joyas" como 'Amityville vibrator' (donde un consolador es maligno y transforma a sus usuarias en esclavas sexuales de Satán), 'Amityville island' (en la que un superviviente viaja hasta una isla donde científicos locos hacen experimentos genéticos con tiburones y zombis), 'Amityville Vampire', 'Amityville Death Toilet' o, sumándose a otras sagas de éxito, 'Amityville Poltergeist', 'Amityville Emanuelle' o... 'Amityville Backrooms'.

Obviamente, la gran mayoría de ellas son películas rodadas sin un equipo de audio, solo con una cámara, unos pocos dólares y las ganas de hacer la gamberrada de turno, pero aún así, no deja de ser curioso que lo que empezó siento una saga relativamente seria lleve ya 73 entregas y no tenga visos de parar: la última parte salió el 1 de septiembre y se titula 'Amityville: Bed & Breakfast', que parodia los típicos programas de renovaciones express pero en un pueblo maldito.

No creáis que la anterior es mejor: ¿Alguna vez has pensado en una película de casas malditas pero con dinosaurio incluido? Pues para esto está 'Amityville Rex'. Llegados a este punto, qué más da.

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