Es muy probable que no recuerdes quién ganó la medalla de oro en lanzamiento de jabalina o en triple salto en los Juegos Olímpicos que se celebraron en Londres en un ya lejano 2012. Lo que sí es más posible es que tu cerebro siga guardando como oro en paño algunos de los momentos más espectaculares de una ceremonia de inauguración memorable y tremendamente acertada en su abrazo, sin cortapisas ni vergüenza alguna, a la cultura pop británica.

Al servicio no tan secreto de Su Majestad

Como no podía ser menos, uno de los pasajes más memorables que pudieron verse el 27 de julio tuvo como protagonista a James Bond, encarnado por aquél entonces por un Daniel Craig que, a juzgar por su rostro en alguno de los momentos del sketch, no esperaba bajo ningún concepto tener como compañera de reparto a la mismísima Reina Isabel II de Inglaterra. Pero ojo, porque no fue el único sorprendido por el peculiar casting de la escena.

Durante una entrevista el The Jonathan Ross Show, Danny Boyle, el cineasta responsable de la realización de la ceremonia, explicó cómo se gestó un pasaje que, en primer lugar, iba a contar con una doble de la monarca.

No pudimos pedírselo directamente a la reina que participase porque formaba parte del protocolo. Había que sacar a la jefa de Estado y que sonara el himno nacional, y pensamos que podíamos hacer algo distinto. Así que preparamos una propuesta, la idea de James Bond, y se la enviamos. En realidad, lo que pedíamos era permiso para asegurarnos de que no les pareciera algo embarazoso. Pensábamos contratar a una doble, a alguien que resultara convincente. Y empezamos a pensar a quién podríamos llamar: Helen Mirren, por ejemplo. Y nos respondieron: “Estaremos encantados de que lo hagáis, y Su Majestad quiere participar personalmente. Le gustaría interpretarse a sí misma”. Era una idea bastante surrealista, porque, si hubiera querido ser Bond, nos habría puesto en un buen apuro.

Por si los nervios no estuviesen ya a flor de piel, cuando Boyle se encontró con Isabel II, la reina le dejó caer que no estaba de muy buen humor por culpa de una visita médica.

Rodamos en la sala donde recibe a los primeros ministros. Antes de empezar, entré en la otra habitación, que es donde vive, obviamente, y era un sitio bastante normal, con periódicos, bandejas de té y todas esas cosas. Me saludó y me soltó que no estaba de buen humor porque había estado toda la mañana en el dentista. Así que enseguida me dejó claro su estado. Después me preguntó: “¿Qué quieres que haga?”. Se lo expliqué y me dijo: “De acuerdo”. Así que entramos y empezamos a rodar.

Por suerte, el mal carácter se disipó rápidamente y se convirtió en una proactividad que derivó en unas cuantas frases improvisadas que dejaron a todo el mundo estupefacto, incluyendo a Craig.

Entonces se volvió hacia mí y me dijo: “¿No crees que debería decir algo?”. En realidad no había ningún diálogo escrito para ella. Entonces yo contesté: “Bueno, sí. ¿Qué propones?”. Y ella respondió: “Oh, ya se me ocurrirá algo”. Empezamos a rodar y se giró y dijo sus frases estupendamente. Fue curioso estar allí, y Daniel Craig estuvo genial. Hay un momento en el que ella pasa por delante de él y se le ve pensar, como actor: “Esto es muy raro. Soy un espía ficticio al servicio de una reina ficticia, pero la reina de verdad acaba de pasar por delante de mí. Esto es demasiado”.

Historia de la televisión en estado puro.

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