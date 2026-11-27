Kieran Culkin ya se ha metido en la piel de Caesar Flickerman en 'Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha', pero conseguir el papel no fue tan sencillo como podría parecer. El protagonista de 'Succession' tenía un reto considerable por delante: interpretar a uno de los personajes más reconocibles de la franquicia después de que Stanley Tucci dejase el listón muy alto en las películas originales.

De hecho, cuando recibió la propuesta, Culkin estuvo a punto de rechazarla porque temía que los fans no aceptasen su versión del carismático presentador del Capitolio.

Estaba el listón muy alto

El actor reconoció que asumir el papel de Caesar Flickerman le imponía bastante respeto, especialmente por el cariño que los espectadores sienten hacia la interpretación de Stanley Tucci. "Ya era demasiada presión", declaró el actor a The Hollywood Reporter.

"Para mí, era obvio: no hacerlo, porque a todo el mundo le encanta lo que Stanley Tucci hizo con el papel. Así que pensé: Me van a odiar. Siento que me están preparando para el fracaso. Dirán: ¡Ese no es César!, haga lo que haga".

Y las dudas no terminaron ahí. En otra entrevista con Deadline, Culkin explicó que tampoco estaba convencido de que su personalidad encajase con la del personaje que había construido Tucci.

"Sinceramente, pensé que era una pésima elección para este papel cuando me contactaron. Siento que tengo una vibra muy diferente a la de Stanley Tucci. Y luego estaba este debate conmigo mismo: No quiero estar atado a lo que otro actor eligió hacer hace años. No quiero hacer lo que hacía Stanley Tucci porque sentiría que lo estoy imitando, lo cual no está bien. Quiero crear algo propio. Pero tampoco quiero ignorarlo por completo, porque sentiría que no le hago justicia a la historia ni a los fans".

En medio de ese debate interno, el actor decidió pedir consejo a su mujer, Jazz Charton. Culkin le explicó sus dudas y le planteó que, por un lado, quería recuperar algunos de los elementos de la interpretación de Tucci, pero que, por otro, necesitaba sentirse libre para construir su propio Caesar.

La respuesta de Charton fue muy sencilla: "¿Por qué no eliges una sola cosa que haya hecho Stanley?". Una sugerencia que terminó desbloqueando al actor y que le permitió encontrar una forma de rendir homenaje a su predecesor sin renunciar a su propia personalidad.

"Ella no es actriz, no se dedica a esto, pero fue el mejor consejo que me pudo dar. Pensé: Es una buena idea, y luego lo pensé un segundo y dije: Espera, ¡es brillante!".

Después, Culkin se reunió con Francis Lawrence, director de la nueva película y responsable de las últimas entregas de la franquicia.

"Tenía todo un discurso preparado para decirle a Francis en nuestra primera reunión, pero antes de que llegara, me dijo: Me encanta Stanley, me encanta lo que hizo Stanley, su actuación es genial. No hagas nada de lo que hizo Stanley. Me dijo: No te toques los dientes. No te preocupes por el pelo. Quiero que te sientas libre de hacer lo que quieras porque Caesar Flickerman está en una etapa diferente de su vida ahora que cuando Stanley lo interpretaba".

Y eso fue lo que le convenció. El resto es historia.

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