‘Viernes 13’ como franquicia es uno de los casos más curiosos del cine de terror, con un lore construido de la manera más caprichosa y volátil que luego han sido fácil objeto de mofa. Algunas ideas que tenemos establecidas sobre la saga slasher se incorporaron tarde, como la famosa máscara de Jason Voorhees en la tercera película, y otras fundamentales como quién es realmente el asesino de la película original se terminan olvidando.

Era realmente la madre de Jason, Pam Voorhees, la auténtica asesina que aterroriza a jóvenes que se acercan al campamento abandonado. Sobre eso intenta girar ‘Crystal Lake’, la serie que ha estrenado Peacock y aquí se puede ver en HBO Max, que entra más de lleno en las motivaciones de Pam para desencadenar tal masacre. Incluso ofreciendo modificaciones profundas que traicionan el canon ya conocido.

A partir de aquí spoilers tanto de ‘Viernes 13’ como de ‘Crystal Lake’

Además de intentar hacer una exploración más profunda de un villano tradicional, los cambios de ‘Crystal Lake’ intentan ofrecer una versión más consistente de los elementos que componen ‘Viernes 13’ como franquicia, evitando algunas de sus torpezas. Como, por ejemplo, el hecho de que de la primera película a la secuela pasan apenas unos meses, pero el Jason Voorhees que ataca al final se vea como un chaval joven y pase a ser un adulto grande en poco tiempo.

El niño ha crecido

Este cambio brusco intentó sostenerse posteriormente metiendo a Jason en terreno casi sobrenatural (¿recordáis el demonio gusano que llevaba su espíritu en ‘Viernes 13. El final: Jason va al Infierno’?). Pero ‘Crystal Lake’ trata de tener una base más plausible, y los orígenes del icónico villano se explican en más detalle. En la serie vemos como su padre le somete a una serie de experimentos genéticos para hacerle sobrevivir a un posible holocausto nuclear, mezclando su ADN con el de una cucaracha.

La cualidad mutante de Jason es lo que explica sus afecciones físicas, su aspecto deformado y, posiblemente, como el hecho de que en la serie desaparezca como un niño y en el final de temporada aparezca tan maduro que su propia madre tiene que señalar lo mucho que ha crecido. Sin ser explicación directa, desde luego asienta mejor una base de lo que llegaron a hacer hace 45 años por intentar apresurar una secuela.

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