Desde que 'Puella Magi Madoka Magica' se estrenó en 2011, el anime ha dado para mucho. Una subversión dramática de las historias clásicas de magical girls, en las que sus protagonistas, un grupo de niñas adolescentes, están destinadas a la tragedia después de servir en la lucha contra el mal.

La serie original de 'Madoka Magica' se convirtió en un fenómeno arrollador que cambió el género para siempre con solo 12 capítulos. Así nació una franquicia potentísima que nos ha tenido enganchados durante más de una década, y si aún nos queremos poner al día con todas las series de la película, aquí va el orden de visionado de 'Madoka Magica' para no perdernos nada.

Puella Magi Madoka Magica

Cuando Madoka Kaname conoce a una criaturita llamada Kyubey, este la ofrece poderes mágicos para encargarse de luchar contra las malvadas brujas. Así, junto a Mami Tomoe, Sayaka Miki y Kyoko Sakura, Madoka empieza a aprender más sobre la vida como magical girls mientras se piensa si firmar su propio contrato, aunque pronto parece claro que están destinadas a un futuro desolador.

Y más aún cuando entra en escena una enigmática estudiante que acaba de llegar a su instituto, Homura Akemi. El inicio de todo, una serie contenida de 12 episodios.

Disponible en AnimeBox

Beginnings y Eternal

En 2012 se estrenaron las películas 'Puella Magi Madoka Magica Beginnings' y 'Puella Magi Madoka Magica Eternal', dos películas recopilatorias que compilaban todo el material de la serie en formato para cine. La primera película cubre los primeros ocho episodios, con los recortes justos para centrarnos en la trama principal, mientras que la segunda recopila los cuatro últimos.

Ahora mismo no está en streaming en ninguna plataforma, pero se tratan más de un formato resumido de la serie que tampoco aporta nada nuevo.

Puella Magi Madoka Magica Rebellion

En 2013 se estrenó la verdadera en toda regla, 'Puella Magi Madoka Magica Rebellion', que continúa la historia donde nos dejó la serie de 2011.

Atrapada en un nuevo bucle temporal, Homura Akemi se convierte en la protagonista absoluta de la secuela... Aunque la vida en Mitakihara parece armoniosa e idílica, Homura y Kyoko comienzan a darse cuenta de que algo va mal con sus recuerdos.

Disponible en AnimeBox

Puella Magi Madoka Magica: Walpurgisnacht: Rising

Tras trece años de espera, en 2026 se ha estrenado por fin la cuarta entrega de la saga, 'Puella Magi Madoka Magica: Walpurgisnacht: Rising'. Una secuela directa de 'Rebellion', en la que se ha puesto fin a los contratos macabros y ya no hay nuevas magical girls destinadas a la tragedia.

En su lugar, Homura supervisa a las niñas que se enfrentan a los Wraith transmitiéndoles su propio poder temporalmente. Llega a los los cines de España el 27 de noviembre y por el momento no está disponible en streaming.

Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story

Lo que empezó como un videojuego RPG con magical girls y brujas ha dado pie a su propio anime spin-off. Tres temporadas ambientadas en el mismo universo de 'Madoka Magica', pero centrado en un grupo de niñas diferentes. Así que podemos verlo en cualquier momento sin tenernos que preocupar por Madoka ni la continuidad principal.

A Iroha Tamaki también le ofrecieron grandes poderes con los que pelear sin descanso a cambio de ver cumplido su mayor deseo. El problema es que no recuerda qué es lo que pidió cuando firmó su contrato y siente un gran vacío en su vida, como si algo importantísimo hubiera desaparecido.

Disponible en Crunchyroll

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