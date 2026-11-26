Pasan los años y, cuanto más cine veo, más fácil me resulta ser permisivo y tener mano izquierda a la hora de digerir los no pocos deslices técnicos o narrativos que puede encerrar el metraje de una película. No obstante, dentro de las pocas cosas que me hacen rechinar los dientes hasta límites insospechados se encuentra una muy concreta: la de jugar al giro sorprendente con un recurso dramático tan torpe, absurdo y rara vez efectivo como la "revelación epistolar".

Entre el agujero de guion y la torpeza narrativa

Para hacernos una idea de lo que estoy hablando, imagina el típico thriller con un misterio aparentemente imposible de resolver y un protagonista que, perdido en su investigación, termina encontrando una habitación secreta. En ella, convenientemente, el asesino o una de sus víctimas —en caso de que haya un psicópata de por medio en la hipotética historia— han decidido guardar un registro pormenorizado de su actividad, ya sea en vídeo, audio o por escrito, que da al héroe —y, en consecuencia, al espectador— toda la información que necesita.

Pues bien —ojo, que a partir de aquí hay spoilers a mansalva de la película—: 'Verity: La sombra de un engaño' ha sido el último largometraje en hacerme entornar los ojos hasta casi ponerlos en blanco y llevarme las manos a la cabeza con un giro final tan perezoso en fondo como patoso en ejecución cuya ineficacia llega al punto de confundir lo que, sin duda, es una decisión creativa más que dudosa, con un agujero de guion.

En lo que podríamos calificar como el breve cuarto acto de la película basada en la novela de Colleen Hoover, Lowen, tras descubrir que Verity —el personaje titular interpretado por Anne Hathaway— no tenía catatonia y estaba fingiendo por miedo a su marido, encuentra una carta bajo un tablón de forma tan aleatoria como inverosímil. En plena mudanza, con la casa medio vacía, se obra el milagro porque... bueno, porque si no no hay giro final.

La cosa es que este texto, Verity explica que después de que su marido leyese lo que escribió en la falsa autobiografía, en la que intentaba proyectar el dolor que provocó la muerte de sus hijos, e intentase asesinarla, estaba esperando el momento para poder huir mientras fingía su enfermedad. ¿Chocante? Sí. ¿Coherente? Permítanme dudarlo.

Y es que Verity y Lowen comparten no pocos momentos a solas a lo largo de todo el metraje; momentos en los que podría haber salido de su papel y explicarle a la nueva inquilina de su hogar la situación y, de paso, pedir ayuda. ¿Por qué no lo hizo? Pues, básicamente, porque de haber tomado esa decisión, no habría película. Aunque, claro está, todo podría haberse encarrilado con una subtrama que justificase la imposibilidad de sincerarse.

En lo que respecta a Colleen Hoover, ella tiene claro que, de poder elegir, la carta no tendría ningún tipo de validez y el la autobiografía sería real. Con lo fácil que hubiese sido decantarse por una de las dos cosas mientras tecleaba la novela...

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