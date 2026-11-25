Patrick Stewart nos dejó hace apenas un mes y aún nos estamos recuperando. 'Vengadores: Doomsday' marcará su última aparición en la gran pantalla con su regreso como el profesor Charles Xavier. Esta sería la novena vez que Stewart interpretaba al personaje desde el estreno de la primera 'X-Men' del año 2000, y el actor parecía ser consciente de que también sería la última.

Hasta la vista, profesor

Kevin Feige y los directores Joe y Anthony Russo han hablado con Entertainment Weekly sobre el rodaje de 'Vengadores: Doomsday', que llega a los cines el próximo 17 de diciembre. Han confirmado que la película contará con un tributo dedicado a Patrick Stewart por su trayectoria en Marvel, y han querido recordar cómo fueron estos últimos días de rodaje con el legendario actor.

"Se puso de pie y dio un discurso al equipo", recordaba Feige, sobre el último día de rodaje de Stewart. "No sabíamos necesariamente que iba a ser su último día en un set de rodaje, pero de alguna manera nos estaba indicando que él pensaba que iba a ser así".

De hecho, desde Marvel ofrecieron a Stewart regresar como Charles Xavier en la secuela inmediata, 'Vengadores: Secret Wars', que tiene previsto su estreno para diciembre de 2027. Pero el actor declinó la oferta y parece que todo el equipo se hizo a la idea rápidamente de que no iban a poder volver a trabajar juntos.

"Quedó muy claro de que estaba teniendo problemas de salud, pero trabajaba muy duro para darnos esta interpretación, esta presencia. Por nosotros, por los directores, por los otros actores, por todo el equipo", dijo Anthony Russo. "Podías ver que no era el esfuerzo de un actor normal que aparecía y daba ese tipo de presencia e interpretación y experiencia a otros, una colaboración. Era alguien que realmente lo estaba pasando mal a un nivel muy profundo de salud, pero seguía viniendo y haciendo todo eso".

Russo explicó que fue una experiencia tremendamente emocional para todo el mundo, ya que eran conscientes del esfuerzo titánico con el que Stewart lo estaba dando todo en el set. El actor falleció el pasado 29 de octubre, y tanto Feige como los Russo quieren honrar su figura en la película, ya que además consideran que Charles Xavier es una de las piezas angulares de 'Vengadores: Doomsday'.

"En muchas maneras, Xavier es la consciencia de la película. Tiene una escena encantadora con Ian McKellen, que es su mejor amigo, en la película. Es una escena muy emotiva sobre el perdón, y creo que va a resonar aún más tras su fallecimiento", explicó Joe Russo.

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