Independientemente de los premios que pueda tener en su haber —que, por cierto, incluyen dos Oscars, un Bafta, un Emmy y un Globo de Oro—, no hay duda alguna de que Mahershala Ali sea uno de los grandes actores de nuestra generación. Desgraciadamente, pese a su fantástico currículum, parece que en Hollywood no hay papeles en "la inmensa mayoría de proyectos" para el californiano.

Los lunes al sol

Durante una entrevista en el podcast 7PM in Brooklyn, el galardonado por sus trabajos en 'Green Book' y 'Moonlight' explicó que haber triunfado en los prestigiosos Premios de la Academia no significa nada en la selectiva y casi cruel trituradora de carne que es la Meca del Cine.

"Hay muchos actores excelentes que no tienen Óscar y que también buscan buenos guiones. Y esto no supone en absoluto una falta de respeto hacia la Academia ni hacia el premio, pero lo que realmente quiero decir es que, con Óscar o sin él, hay muchos buenos actores ahí fuera. Hay más buenos actores que buenos guiones."

Según Mahershala Ali, la clave para encontrar un rol entre procesos de casting infinitos y minuciosos es que se de luz verde a un proyecto pensando en un intérprete concreto —con suerte tú mismo—.

"Ni siquiera es que toda esta gente esté compitiendo por los mismos puestos. Es simplemente que, de todo el material que se produce, solo hay un puñado que cumple ciertos requisitos. Y luego tienes que ser el adecuado para ello. En la gran mayoría de los proyectos a los que se da luz verde, no hay papeles para mí. Hay que pensar así, ¿sabes a qué me refiero? Así que da igual que haya ganado 17 Oscars. Si nadie escribe algo para ti ni da luz verde a un proyecto pensándote a ti, estás como todo el mundo: esperando, mirando y buscando."

En lo que respecta a las políticas de diversidad, equidad e inclusión estadounidenses —conocidas como DEI—, el actor no tiene demasiado claro que sean efectivas al 100 %, pero reconoce que no es plato de buen gusto estar en una producción por cumplir una cuota y que esta se convierta en "el proyecto de diversidad" que salve los muebles de un estudio a nivel político.

"No sé cuánto impacto tienen [las políticas DEI], pero lo que sí sé es que, si a ciertas empresas se les permite no sentir la presión de reflejar el mundo en el que vivimos, seguirán centrándose únicamente en quienes ven en sus oficinas, y no somos precisamente muchos de los nuestros en esas oficinas.

No quieres encontrarte en una situación en la que digan: 'Ah, ese es el proyecto de diversidad. Simplemente quieres interpretar un buen material como persona negra. No te ves a ti mismo como ese 'otro' exótico, propiamente dicho. Simplemente estás viviendo tu vida. Te levantas. Te pones los pantalones como todo el mundo. Solo quieres decir: 'Oye, esto es lo que ofrezco. Esta es mi historia. Este es mi trabajo'. En lugar de: Tío, ¿quiénes son los mejores actores negros?"

Por el momento, Mahershala Ali acaba de estrenar 'Your Mother, Your Mother, Your Mother', celebrada por muchos críticos y espectadores como una de las películas del año. Por supuesto, para no romper con la tradición, mientras ya se ha estrenado en digital en el mercado extranjero, en España seguimos sin tener una fecha de estreno para poder disfrutarla como es debido en la gran pantalla.

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