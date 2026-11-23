Puede que, con permiso del fugaz paso de James Gunn y Peter Safran por el nuevo DC Universe, defenestrado por la gente de Skydance después de estrenar tres largometrajes y tres series de televisión con resultados creativos más que encomiables, el caso más demencial relacionado con el cine de superhéroes que han visto nuestros ojos —ya casi curados de espanto— este 2026 ha sido el de la nueva adaptación de 'Blade'.

"Películas de mierda"

Tras una larga —larguísima— temporada en el limbo del desarrollo interminable y los cambios infinitos de su equipo de guionistas y directores, el largometraje en solitario del vampiro marvelita, que iba a protagonizar el oscarizado Mahershala Ali, terminó siendo descartado tras la espantada del intérprete entre los mea culpa de Kevin Feige y las rajadas del actor, harto de los vaivenes de la producción.

Pues bien, por si las perlas que soltó Alí nos parecieron poco, el realizador Bassam Tariq ha soltado un par de bombas durante una entrevista con The New Arab en las que deja claro su descontento con el proyecto y con el modus operandi de una Marvel Studos que parece no hacer las cosas en un orden lógico y favorable al equipo creativo. Esto, comienza por empezar a hacer el casting y a armar el largometraje sin un guion cerrado.

Era curioso y extraño empezar a hacer el casting y a desarrollar el proyecto sin un guion en condiciones. Estás ahí sentado explicando a los actores cuál será su papel, y ellos no tienen más remedio que creerte. Eso también es muy peligroso, porque si llega el guion y no coincide con lo que les habías dicho, tu credibilidad se va al traste por completo. Lo único que tengo es mi integridad, y he estado pensando mucho en ello.

Tariq no ha sido el único en subrayar el sinsentido de trabajar sin un libreto con un punto y final, pero sí en animarse y catalogar 'Blade' y, en consecuencia, cintas producidas con este tipo de estrategia, como "películas de mierda".

Si eres quien da las malas noticias a tus actores, pero no eres tú quien toma ninguna de esas decisiones —y, en realidad, provienen de una entidad corporativa—, esa no es la mejor forma de ser director. Sé que hay gente que puede asumir eso y seguir adelante, pero me di cuenta de que estaba perdiendo credibilidad ante mis actores, y no era una forma saludable de trabajar como cineasta. La vida es demasiado corta para hacer películas de mierda, así que esa fue mi gran lección: tengo que tener el control total sobre mi guion. Si no estamos de acuerdo, es algo entre ellos y yo. Es bastante triste porque teníamos muchas esperanzas puestas en lo que queríamos construir.

Curiosamente, Bassam Tariq ha aprovechado sus conversaciones con Mahershala Ali intentando levantar 'Blade' para dar forma a 'Your Mother Your Mother Your Mother', un thriller de acción en clave espiritual reivindicado como uno de los grandes títulos de este curso cinematográfico —que, para no variar, sigue sin fecha de estreno en nuestro país—. Desde luego, no hay mal que por bien no venga.

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