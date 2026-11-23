Aunque ha coincidido con ella en entregas de premios, distintas veladas y alguna que otra actividad solidaria, Penélope Cruz, a sus 52 años y tras una carrera que le ha permitido brillar en Hollywood, todavía no ha tenido ocasión de trabajar con Meryl Streep. No ha sido precisamente por no quererlo. La actriz española aseguró una vez que está muy deseosa de poder compartir rodaje con la triple ganadora del Oscar.

"Siempre les estoy pidiendo a mis agentes que me meta en un rodaje suyo, aunque sea solo para llevarle café o lo que haga falta", reconoció, por ejemplo, hace unos años en BAFTA: A Life in Pictures (vía Deadline). "Cada vez que la veo, corro a abrazarla. Y ella es tan paciente porque cada vez actúo como si fuera la primera vez que lo hago. El otro día recibió un premio muy, muy importante y luego me nombró en el discurso y no me lo podía creer, y lo vi veinte veces para asegurarme. Era como si supiera que existo, ¿sabes? Es mi heroína número uno, número uno, y me encantaría trabajar con ella", agregó.

Es más, Penélope Cruz asegura que Meryl Streep, récord absoluto de nominaciones interpretativas a los premios Oscar, estaría sentada en la mesa de su cena soñada junto a otras leyendas de Hollywood como Martin Scorsese, Paul Thomas Anderson, Truman Capote, Billy Wilder, Audrey Hepburn, Marilyn Monroe y Marlon Brando.

A veces en el cine ocurre que dos actrices de generaciones o trayectorias distintas se admiran mucho durante décadas y nunca llegan a coincidir en pantalla hasta que aparece un papel pensado de verdad para las dos. Por ahora esa película no ha llegado, pero está claro que Cruz quiere hacer todo lo posible para que eso ocurra.

Dónde podemos ver ahora a Penélope Cruz

Penélope Cruz sí compartió largometraje con otra leyenda de Hollywood hace unos meses, Glenn Close, en 'La bola negra', y la veremos reencontrarse con Johnny Depp en 'Sed de sangre' (Day Drinker), un thriller de supervivencia dirigido por Marc Webb. También acaba de estrenar la muy divertida La invitación., Por su parte, Meryl Streep regresó este año a uno de los personajes más queridos de su carrera moderna en 'El diablo viste de Prada 2' junto a Anne Hathaway y Emily Blunt.

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