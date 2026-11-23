Es difícil imaginar un 'Gran Hermano' eterno si no viviste la fiebre por el formato a inicios de siglo en España, cuando los concursantes pasaron de ser absolutos desconocidos a estrellas que incluso tuvieron su propio disco, su propia revista y su propia película (la imprescindible 'El gran marciano'). La primera edición de nuestro país duró 90 días y se vendió como un "experimento sociológico", pero viendo el éxito fue aumentando de duración hasta llegar, en 2010, a 144 días, casi 5 meses. Una barbaridad que en Alemania habría sido recibido con cierta indiferencia.
Gran Germano
En 2004, y viendo el éxito que había tenido el formato en las 4 ediciones anteriores, RTL Zwei lanzó un 'Gran Hermano' que, desde el inicio, se planteó que durara un año dentro de la casa a cambio de un millón de euros para el ganador. Al final acabaron participando 60 concursantes durante 365 días, desde el 2 de marzo de 2004 hasta el 1 de marzo de 2005, convirtiéndose en la edición más larga de la historia de cualquier país (tiene, de hecho, un Premio Guinness).
Hubo de todo, desde gente que se marchó al cabo de dos días, hasta concursantes expulsados por la organización, pero lo importante es que fue un éxito. Tanto, que les llevó a pensar que la siguiente edición debía marcar un antes y un después en los realities con un concurso que no iba a parar nunca: 'Big Brother Forever' se desarrollaba en un pueblo creado ex profeso para el reality, con tres casas (rica, normal y pobre) y que les obligaba a trabajar en un taller de coches, un taller de moda o una granja, según su posición social.
Al final el giro no funcionó, y se llegó a abrir un hotel donde podía ir tanto gente normal como famosos, un estudio televisivo donde hacían un programa matinal y hasta una capilla de bodas donde dos concursantes se casaron reconvertida en pista de hielo. Además, los concursantes tenían un bar, un gimnasio y lugares de esparcimiento porque, al fin y al cabo, como si fuera 'El show de Truman', la idea era que vivieran ahí por siempre de verdad. 11 personas (15 después de unas semanas) se atrevieron a vivir la experiencia, y, para cuando terminó, habían pasado por ahí 59 concursantes. 119 concursantes en total durante dos ediciones: una absoluta locura.
Tan acogedor como Guantánamo
Por supuesto, hubo polémicas muy locas. No solo hubo un concursante que fue expulsado por la organización por un tatuaje de KISS porque el canal creía que podía confundirse con un símbolo nazi, sino que hubo un participante de la edición anterior que se enteró de que una de sus amigas había sido elegida para entrar en la casa. Para seguir siendo relevante, decidió fingir que tenía una relación con ella. ¿El problema? Ella se enamoró en este pueblo y se vio obligada a cortar con él desde el confesionario. Para buscar explicaciones en directo delante de todo el mundo, le ofrecieron volver a la casa como concursante. Y, por supuesto, aceptó.
Pero en lugar de solucionar su falsa relación se dedicó a divertirse en el pueblo mientras ella lloraba en el baño, y después de unas horas ella decidió decir la verdad: que nunca habían tenido una relación. 'Gran Hermano' le echó inmediatamente y prohibió que volviera a entrar en la casa o asistiera a los debates. A quién se le ocurre.
Al final, el programa duró 363 días, dos menos que la edición anterior, porque la audiencia no acompañaba la idea de un reality eterno. Tuvo apenas un millón de espectadores, una media del 8% de share, y terminó antes de lo esperado. Influyó, claro, que encadenaron las dos ediciones, una empezando el mismo día que acababa la otra, ofreciendo dos años seguidos de 'Gran Hermano', en un pueblo que el periódico Der Spiegel calificó "tan acogedor como Guantánamo".
Sorprendentemente, un 'Gran Hermano' eterno no es la edición más extraña del concurso. En 2010, en Bulgaria, se hizo una edición familiar donde los concursantes entraban con sus hijos pequeños y sus mascotas: los ganadores, los Kuzmovi, entraron en la casa con dos hijos y dos perros, que vivieron 81 días incomunicados.
No es la única vez que entraron chavales, porque en Filipinas se llegaron a hacer cuatro 'Teen Editions' con niños entre 13 y 17 años que llegaban a concursar durante tres meses (y una edición en la que famosos, adultos y adolescentes competían en la misma casa). Por suerte, en España no han tomado nota, aunque por si acaso es mejor no nombrarle a Telecinco la posibilidad de hacer un reality para siempre, porque son capaces de llevarlo hasta las últimas consecuencias.
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