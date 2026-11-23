Rosalía ha aprovechado su paso por LOS40 Music Awards Santander para lanzar un mensaje en defensa del cine y de las historias que todavía necesitan ser contadas. La artista catalana fue una de las grandes protagonistas de la 21ª edición de los premios, celebrada el pasado viernes en el Palau Sant Jordi de Barcelona, donde coincidió con algunos de los nombres más destacados de la música española.

La cantante quiso dedicar unas palabras a 'La bola negra', la película de los Javis que se ha convertido en uno de los títulos más comentados del cine español reciente. Rosalía no dudó en reivindicar la importancia de una película que recupera la figura de Federico García Lorca y puso sobre la mesa cuestiones que siguen siendo relevantes en la actualidad.

Rosalía reivindica 'La bola negra'

La encargada de presentar y entregar el premio al Fenómeno Musical del Año fue la propia Rosalía, que aprovechó el momento para dedicar unas palabras a la película de los Javis antes de anunciar al ganador.

"Cuando los tiempos son convulsos y tanto es cuestionado, películas como 'La bola negra' son más necesarias que nunca. Nos recuerdan que hubo figuras como Lorca que a través de su poesía expresó algo tan difícil de expresar en su época".

La artista continuó su intervención reivindicando los derechos que todavía hoy necesitan ser defendidos. "Y precisamente por eso hoy en día hay derechos conseguidos que hay que seguir defendiendo", añadía, antes de concluir con una referencia directa al personaje de Guitarricadelafuente en la película: "Hay muchos Sebastianes en este mundo y Guitarricadelafuente les da voz a todos ellos".

El cantante, que recibió el galardón visiblemente emocionado, quiso agradecer el reconocimiento y celebrar el momento que vive su generación artística:

"Estoy muy orgulloso de pertenecer a una generación de artistas con miradas tan diferentes, pero que se entrelazan y que comparten una manera muy parecida de ver el mundo. Y por que no demos más bolas negras"

El cantante también explicó lo que ha supuesto para él abrirse camino en el mundo de la interpretación y cómo esta experiencia ha ampliado su manera de entender el arte. "Busco en la música y en el arte en general una manera de entenderme a mí mismo y entender el mundo que rodea", dijo, antes de señalar que el cine le permitió "abrir una nueva puerta" para explorar esas inquietudes.

'La bola negra' conecta tres épocas distintas a través de las vidas de tres hombres homosexuales, hablando de deseo, identidad, memoria y la represión, entre otras cosas. Guitarricadelafuente debuta en la interpretación dando vida a uno de sus protagonistas, Sebastián, en un reparto que también cuenta con nombres como Miguel Bernardeau, Carlos González y Lola Dueñas.

El título recupera el nombre de una obra teatral que Lorca dejó sin terminar y que sirve como punto de partida para hablar de realidades que durante mucho tiempo han sido silenciadas.

En Espinof | Carlos González sorprende al confesar qué premio prefiere ganar con 'La bola negra': "Me haría más ilusión un Goya que un Oscar"

En Espinof | Guitarricadelafuente revela el inesperado papel de su madre en 'La bola negra': "¿Quién mejor que ella?