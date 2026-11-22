El actor Christopher Lee y el director Peter Jackson se cayeron muy bien desde el inicio y fueron amigos durante mucho tiempo. Sin embargo, hubo unos años en los que Lee se enfrentó al director de 'El señor de los anillos' y se sintió tan decepcionado que retiró la palabra a Jackson; fue por culpa del montaje final de 'El retorno de rey', y el legendario intérprete llegó al punto de intentar boicotear el estreno de la película.

El lío con la muerte de Saruman

Para entender qué sucedió exactamente hay que remontarse primero a la película de 'Las Dos Torres', y es que el plan inicial era que Saruman, el personaje interpretado por Lee, moría al final de esa entrega. Esto ya de por sí era un cambio importante respecto a la obra original de J.R.R. Tolkien ya que el mago aparece en el desenlace (Jackson decidió cambiarlo porque le parece anticlimático).

El gran problema llegó cuando el director se dio cuenta que la muerte de Saruman no terminaba de encajar en 'Las dos torres' así que la pasó a la siguiente película. En su momento declaró lo siguiente a Ain't It Cool News:

"El problema es que la secuencia se rodó originalmente para 'Las Dos Torres'. Pero como 'Las Dos Torres' no podía aguantar siete minutos más de cierre tras el Abismo de Helm, pensamos que sería buena idea guardarlo para el inicio de 'El Retorno del Rey'."

Esta decisión ya molestó a Christopher Lee pero el actor acabó aceptando que la despedida de su personaje llegase en la última película de la trilogía. El asunto se complicó cuando Peter Jackson fue consciente de que la escena estorbaba también en la narración de 'El Retorno del Rey': "Sentía que las primeras escenas daban cierre a la película del año pasado en lugar de empezar una nueva".

Por todo ello, la muerte de Saruman se acabó quedando fuera del montaje cinematográfico de la trilogía, lo cual enfureció a Lee. El propio actor señaló en 2011, durante una charla con estudiantes de la Universidad de Dublín, que "nos enseñaban las películas en privado y cuando llegó la tercera no pude creer lo que vi porque no aparecía en ella". No fue el único que se quejó de la decisión de Jackson, pues muchos fans se quejaron de la falta de cierre para Saruman en la trilogía.

Todo esto sucedió antes incluso del estreno de la película, pues la información se filtró y Christopher Lee reaccionó a la noticia: "Si quieres saber por qué [ha pasado] tendrás que preguntar a la compañía New Line o al director Peter Jackson y sus asociados, porque todavía no sé realmente por qué. No puedo decir nada más porque firmé un acuerdo de confidencialidad y cumplo mi palabra".

La solución de Jackson fue incluir la escena en la versión extendida de la película, que él mismo ha dicho que es el montaje para los fans. A Lee tampoco le gustó esta alternativa pues consideraba que así solo se sacrificaba la integridad artística de la obra para seguir exprimiéndola económicamente. En esa misma charla de la Universidad de Dublín, el actor lo resumía así:

"Nadie podía entenderlo. Había millones de personas en Internet, no solamente de fans de Tolkien o de las películas, pero todo el mundo que había visto las dos primeras decía: ¿Qué pasó con Saruman? Si quereís saberlo, comprad la versión extendida en DVD."

Más tarde, Peter Jackson y Christopher Lee hicieron las paces

Peter Jackson llegó a reconocer que sabía que Christopher Lee estaba muy disgustado por lo ocurrido con 'El señor de los anillos', pero parece que el tiempo todo lo cura, pues el actor acabó aceptando una oferta para volver a ponerse a las órdenes del director en la trilogía de 'El Hobbit'. Aunque el acuerdo para su retorno como Saruman se cerró en enero de 2011, la negociación estuvo urdiéndose durante más tiempo.

Lee se había mostrado dispuesto a participar en una adaptación de 'El Hobbit' ya desde 2008 aunque se ofreció para poner la voz de Smaug, no retomando el papel de Saruman, como finalmente haría (Benedict Cumberbatch interpretó a Smaug). Por aquel entonces Lee ya estaba muy mayor (85 años) y dijo que no tenía interés en volver a viajar para rodar en Nueva Zelanda. El director del proyecto en ese momento iba a ser Guillermo del Toro pero Peter Jackson ya estaba activamente implicado, antes de terminar por tomar el mando tras la marcha del cineasta mexicano.

De hecho, Peter Jackson llegó a bromear sobre su enemistad con Christopher Lee durante el estreno de 'El Hobbit: Un viaje inesperado', declarando lo siguiente: "Hablé con Christopher el otro día sobre venir a la premiere y me dijo: '¿Todavía salgo en la película?'. Y esta vez le pude decir que sí". Las rencillas ya habían quedado olvidadas para entonces y el realizador escribió una emotiva carta en 2015 cuando Lee falleció, a los 93 años. En ese mensaje destacaba lo siguiente:

"Nunca habrá otro como Christopher Lee. Tiene un lugar especial en la historia del cine y en el corazón de millones de fans a lo largo del mundo. El mundo será un lugar peor sin él."

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