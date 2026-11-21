No es demasiado habitual decir de una franquicia con ya cinco películas que te gusten todas, pero eso es lo que me pasaba hasta ahora en el caso de 'Los juegos del hambre'. Es cierto que no todas eran igual de buenas, pero siempre mantenían un nivel que justificaba seguir teniendo ganas de ver cómo podía evolucionar este mundo.

Por ello, no tenía motivos para desconfiar de 'Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha', porque además Haymitch era un personaje que siempre me había intrigado. También tenía claro que eso se debía en buena medida al gran trabajo que hacía Woody Harrelson en las películas, pero no puedo decir lo mismo en el caso de Joseph Zada, pues su versión joven del personaje me ha dejado totalmente frío.

La importancia de elegir al actor perfecto

Ese es un detalle muy importante de por sí al pesar todo el peso dramático de la película sobre Zada, pero lo es aún más cuando uno ve lo acertado que es el resto del reparto, especialmente en todo lo concerniente a actores más asentados. Desde Ralph Fiennes hasta Jesse Plemons, sin olvidarme de Glenn Close o Kieran Culkin, es evidente que los responsables de la saga son conscientes de lo importante que es elegir al actor adecuado.

Una cosa con la que creo que todos contábamos es que la película se valiera de la familiaridad, pues ya son varias entregas las que han girado alrededor de la misma estructura: la organización de unos nuevos juegos del hambre. Sí es cierto que aquí se añade la novedad de que haya cuatro participantes por distrito, pero a la hora de la verdad eso tiene muy poco peso dramático real.

Teniendo eso en cuenta y que todos sabemos ya el final, el atractivo de 'Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha' se centraba especialmente en entender cómo Haymitch acabó siendo así pese a sobrevivir y proclamarse vencedor de una edición de esta competición mortal. Esa respuesta nos la dan y no se andan con tonterías para explicarlo, pero la película va perdiendo fuerza según avanza en lugar de que suceda justamente lo contrario.

En ese arranque es cuando la galería de personajes secundarios tiene más importancia, ofreciendo así una nota de color e interés al relato. Es entonces cuando todo resulta más dinámico pese a que tampoco haya verdaderas sorpresas en lo que sucede o dicen los personajes, ya que el director Francis Lawrence sí que juega muy bien con esa familiaridad que mencionaba antes como puerta de entrada a lo que todos esperamos: otra edición de los juegos del hambre.

Es ahí donde la película debería dar el do de pecho y aprovechar las semillas que se han ido plantando hasta entonces. Sin embargo, ya era curioso que precisamente el protagonista fuese el personaje menos interesante de todos, algo que se matizaba a través de los personajes secundarios, siendo ellos los que elevaban al alza a Zada. Aquí básicamente se queda solo y 'Amanecer en la cosecha' se resiente de forma irremediable.

Por supuesto que hay grandes momentos dramáticos y situaciones de tensión, pero eso importa poco si Zada resulta tan plano en el apartado emocional. Soy consciente de que esto quizá sea algo personal mío, pero al final toda reacción ante una película está tremendamente marcado por el receptor. Y aquí lo que me he encontrado se asemeja más al pan sin sal que a alguien al mismo nivel que Harrelson.

Lo curioso es que eso no sucede por falta de esfuerzo de Zada, pero en una película así es fundamental elegir al actor adecuado para liderar el reparto. En 'Balada de pájaros cantores y serpientes' recuerdo que había otros problemas, pero tanto Rachel Zegler como Tom Blyth encajaban muy bien en sus papeles y conseguían un efecto arrastre para que sus limitaciones molestan menos. Aquí se magnifican.

Sí es verdad que algo más de energía tras las cámaras de Lawrence hubiese venido bien, quien curiosamente tocó techo en 'Los juegos del hambre: En llamas', su primera aportación a la franquicia. Aquí vuelve a estar solvente, pero hay cierto piloto automático en la parte de los juegos, donde la saga nunca ha podido ir a fondo en términos de violencia para no espantar así a un sector del público.

Con todo, la película no es para nada mala e incluye una descripción muy estimulante de esa rebelión incipiente que aquí todavía no está preparada para conseguir prosperar, pero le falta el gancho de una figura central que lo estructure todo de forma satisfactoria a su alrededor. Soy perfectamente consciente de que habrá gente para los que Zada lo ha bordado, pero para mí es el eslabón más débil que la convierte en la película menos lograda de la saga.

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