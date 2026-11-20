Tras meses de mareos arriba y abajo por fin sonó la campana: Robert Pattinson será el nuevo James Bond. Tras trabajar juntos en 'Dune 3', Denis Villeneuve volverá a dirigir al actor británico para encabezar esta nueva etapa del agente 007, y desde que saltó la noticia las aprobaciones por parte de sus compañeros no dejan de llover.

El casting de tapadillo

Para muchos fans de Pattinson, su papel en 'Tenet' había sido un casting inadvertido con el que el actor probaba lo bien que le quedaba el rol de espía. Así lo vio también Elizabeth Debicki, su compañera de reparto en la película de Christopher Nolan; la actriz australiana lo tiene muy claro y fue una de las primeras en felicitar a Pattinson por su fichaje como Bond.

"Estoy contentísima por Rob", dijo Debicki en el estreno de 'Las nuevas desventuras de Cliff Booth', como recogen desde Varity. "Él mismo es un enigma. Es guapísimo, y es divertido, y es inteligente... Creo que es perfecto, estoy muy entusiasmada".

Elizabeth Debicki afirmó que Robert Pattinson ha evolucionado muchísimo como actor en los últimos años y que ha realizado "elecciones muy interesantes" en su carrera. Sin duda, ha dejado atrás de sobra el sambenito de ser "el vampiro de Crepúsculo", adentrándose en papeles cada vez más eclécticos y desquiciados, como en 'El faro', 'The Batman' o 'La Odisea'.

Un nuevo fichaje para una nueva etapa de James Bond, y hasta la Familia Real británica le ha felicitado a través de las redes sociales. Pero para sus antiguos compañeros de reparto, como Debicki, se ve que el fichaje era inevitable y que la competición se acabó una vez Pattinson entró en la ronda de audiciones.

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