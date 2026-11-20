RTVE ha cancelado por sorpresa el late show 'Al cielo con ella', presentado por Henar Álvarez, tras cuatro temporadas y 68 emisiones en la televisión pública. Y no, no hablamos de un cambio puntual en la programación de los canales de la corporación por algún especial, sino de una decisión ya inamovible que hará que este domingo, 22 de noviembre, a partir de las 22:00 horas, se emita la última entrega del programa.

"Siento una tristeza tremenda, pero tengo que comunicaros que 'Al cielo' con ella ha llegado a su fin y este domingo se emitirá su último capítulo", podemos leer en una publicación de la cómica en Instagram. Un mensaje donde además deja claro que no es una decisión personal, ni tampoco algo motivado por la situación actual de Elecciones Generales en la que nos encontramos: "Aprovecho para decir que esto no tiene nada que ver con las elecciones ni con la derecha", ha querido puntualizar Henar Álvarez.

Álvarez quería continuar "con todas sus fuerzas"

"Me hubiera encantado seguir más tiempo a bordo, lo deseaba con todas mis fuerzas, pero así es la vida, amigas, (…) y más en estos tiempos políticos convulsos, qué pena que un programa como el nuestro desaparezca de la parrilla", agregó, por lo que parece claro que ha sido la dirección actual de RTVE la que ha considerado pertinente que el formato no siga después de cuatro años en la pública, y solo unas semanas después de que perdiera su sitio en La 1 para volver a La 2, lo que debía darnos ya una pista.

Tras solo tres emisiones en esta nueva etapa (con un 2,9 % de media, similar al de sus primeras temporadas), la Corporación ha decidido poner fin a un formato que, como decíamos, llegó a dar el salto a La 1 en sustitución del espacio de Marc Giró tras su fichaje por laSexta. Allí logró un 8,6% de share con una media de 668.000 espectadores, que a todas luces fue insuficiente para garantizar su continuidad en el tiempo.

Pese a todo, un formato no solo lo deciden los números. También va de sensaciones, y Henar Álvarez está muy contenta del trabajo realizado: "Estoy tremendamente orgullosa, sí lo digo. (…) Si nos vamos con la cabeza alta es porque vosotras nos la sostenéis". Por ahora se desconoce si Henar Álvarez, que ha participado en varios pódcasts destacados, tiene algún proyecto ya en mente para regresar en breve.

En Espinof | El triángulo amoroso entre Sauron, Galadriel y Celeborn en 'El Señor de los Anillos: Los anillos de poder': Sus protagonistas lo analizan

En Espinof | Robert Pattinson enamoró a Ben Affleck con su despreciable papel en 'La Odisea': "Era como ver a un tío lanzándose contra una avalancha"