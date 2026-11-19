En Telecinco vivieron ayer una noche cargada de nostalgia y emoción televisiva al hacer posible el esperado reencuentro en directo de dos de sus rostros más emblemáticos: Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban. Fue con motivo del estreno de Gran Hermano VIP 9, que logró reunir al 15,7 % de la audiencia en su franja de emisión, aunque sin llegar a superar una media de 942.000 espectadores. No obstante, quienes conectaron con el formato quedaron bastante satisfechos, a tenor de lo visto en las redes sociales.

"Lo que acabamos de ver es historia" o "Telecinco ha vuelto" son solo algunas de las frases que se repitieron en X / Twitter como reacción a lo vivido en el programa. Para nosotros, los periodistas, también fue un momento de confesiones. Como bien sabéis, el presentador original de 'Sálvame' y la que fue su colaboradora formaron durante muchos años una de las parejas televisivas con más gancho de la pequeña pantalla. Sin embargo, su relación se vio interrumpida abruptamente tras la cancelación del formato en 2023. Belén Esteban perdió su espacio habitual en Telecinco, mientras que Jorge Javier continuó vinculado a la cadena al mismo tiempo que aguantaba reproches.

"¿Tú crees que, si yo no hubiera podido asumir que tú eres más que yo, habría hecho el primer movimiento para que tú volvieras a esta cadena después de que te echaran? Cuando os echaron, a los seis meses, que tú estabas en otro canal poniendo verde a Mediaset, este que te habla, en ese momento especialmente delicado, ya empezó a hacer campaña para que tú volvieras", le llegó a espetar en el programa. "Yo también me he sentido muy solo aquí cuando os echaron porque me quedé sin nadie. Para vosotros fue terrible porque os quedasteis sin trabajo, pero yo también me quedé sin vosotros, que erais parte de mi vida", continúo hablando Jorge Javier ante Belén Esteban.

Jorge Javier casi se niega a presentar GH Vip

También afirmó haberse sentido muy cabreado con ella, hasta el punto de plantearse saltarse esta edición de 'Gran Hermano VIP' cuando se enteró de la participación de Esteban: "Lo dije: 'No quiero volver a trabajar con ella, no la quiero en mi vida'". Pero no voy a jugar con el pan de nadie, por mucho que me pueda doler". Es solo un momento más de un programa que, insistimos, fue lo más visto en la noche de ayer, aunque con unos números tan poco espectaculares, que vuelven a poner sobre la mesa la necesitad de Mediaset de seguir recuperando a sus estrellas de antaño para remontar.

Por el momento la participación de Esteban se ha limitado solo a algunas entrevistas y ahora su participación en el reality, pero en el horizonte sigue estando la posibilidad de recuperar a ella, y otras veteranas de 'Sálvame'. ¿Creéis que lo veremos en 2027?

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