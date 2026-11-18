A Santiago Segura hace tiempo que dejó de ser conocido únicamente por su faceta como director de cine. En uno de los rostros más reconocibles de la pequeña pantalla, donde ha ejercido de colaborador, concursante, invitado y miembro del jurado en todo tipo de programas. Ese currículum incluye 'MasterChef Celebrity', concurso en el que en 2018 se quedó a las puertas de la final y al que ahora sí ha regresado para alcanzar el duelo decisivo de la edición 'Legends', preparando además un plato muy especial en el que emocionó a la audiencia acordándose de su madre, fallecida hace ya varios años.

"Mi plato se llama 'El día que descubrí la alta cocina'. Y es porque mi madre de alguna forma era moderna y le gustaba experimentar. Y un día echó manzana en la ensalada y mi padre dijo '¿esto qué es?'. Entonces mi madre cuando tuvo cáncer, me hizo ilusión llevarla a un sitio de alta cocina y disfrutó tanto que ahora le gustaría haberme visto en MasterChef", explicó ante los juez en la presentación de su creación principal en su duelo con el humorista Florentino Fernández: "Flo ya me ha ganado. Habéis llorado todos, he llorado yo y ha llorado su padre. Entonces, he decidido haceros llorar yo".

"Me vino bien porque para 'Torrente' cogí cosas de mi padre"

Mientras relataba la historia detrás de un plato inspirado en la primera vez que comió en un restaurante de Martín Berasategui, el madrileño recordó una anécdota: un día su madre decidió echar manzana a la ensalada y su padre reaccionó con incredulidad. "¿Esto qué es?". Entre risas, explicó que aquella tendencia a rechazar lo desconocido incluso le sirvió años después para construir algunos rasgos de su gran creación cinematográfica, 'Torrente'. "Luego me vino bien porque para 'Torrente' cogí cosas de mi padre. No que se parezca en nada, pero sí esa cosa de despreciar lo desconocido".

La final de 'MasterChef Celebrity: Legends' se emitió el pasado 16 de noviembre y logró reunir a una media de 691.000 espectadores frente a sus televisores, con una cuota de pantalla del 13,3%. Una cifra inferior a la de las últimas ediciones del formato, que habían cerrado por encima del 15%, y muy lejos del espectacular 29,7% que registró la victoria del medallista olímpico Saúl Craviotto hace nueve años. Si quieres descubrir quién se alzó finalmente con el triunfo, puedes ver el duelo completo en RTVE Play.

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