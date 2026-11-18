Cada estreno de Christopher Nolan está impregnado ya de sensación de evento, pero también de que está volcando todo lo que tiene dentro de sí para contar una determinada historia. Sus inquietudes impregnan la aventura más clásica, la invención de la bomba atómica o incluso el personaje de Batman.

Cuál es la más personal de las historias que ha contado es complicado de determinar, porque cada una refleja una necesidad del autor en ese punto. Sí que se puede trazar un tema común en cómo las historias que se cuentan y cómo son contadas atraviesan sus películas, con ‘El truco final (El prestigio)’ siendo especialmente devastadora en ese arte.

El precio de cautivar

20 años se cumplen de este mágico espectáculo de Nolan, donde cuenta con un impresionante reparto compuesto por Hugh Jackman, Christian Bale y Scarlett Johansson. Suspense, espectáculo y prestidigitación se dan de la mano en este intrincado puzzle que se puede ver en streaming a través de Amazon Prime Video.

Cansado de tener que hacer de ayudante para trucos menores de un mago corriente, Alfred Borden intenta expandir las posibilidades de la magia con trucos nunca vistos. En paralelo su gran rival, Robert Angier, que le jura venganza tras sospechar que su pobre ejecución de un truco causó la muerte de su mujer, intenta llegar a intensos extremos por superarle.

La tensión entre Borden y Angier va más allá de las cruzadas personales. Ambos poseen dos maneras de entender su oficio, que realmente es su arte. Uno quiere romper lo establecido y dejar al público asombrado ante algo que no ha conocido antes, el otro posee carisma que intenta emplear para hacer que llegue más lejos.

La advertencia de ‘El truco final’

Casi puede apreciarse la psique partida de Nolan en ambos personajes, que vuelve personales incluso aunque saque de una novela que adapta. El enterteiner y el creativo, el hombre que disfruta del reconocimiento y aquel que se centra en el arte. Ambos quedan marcados por una obsesión que corre el riesgo de volverse un peligro para ellos y su entorno.

Es, en cierto modo, un relato de advertencia para sí mismo. Desde entonces ha subido la escala de sus ambiciones, mejorando en el proceso su caligrafía audiovisual y haciendo menos obtusos sus propios puzzles (o casi). Pero en sus trucos evidentes puestos a plena vista para distraer del verdadero toque de prestigio acaba dejando uno de sus esfuerzos más inteligentes y reivindicables.

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