La promoción internacional de 'La bola negra' está dejando algunas anécdotas que van más allá del propio rodaje. Guitarricadelafuente ha visitado 'The Jennifer Hudson Show', uno de los espacios televisivos más conocidos de Estados Unidos, donde ha compartido una historia muy especial relacionada con su debut cinematográfico: su propia madre aparece en la película dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi.

La participación de la madre del artista no fue una casualidad ni una decisión tomada a última hora. Todo surgió durante una conversación entre el cantante y Los Javis sobre cómo abordar la primera secuencia del largometraje. En ella, Sebastián, el personaje al que interpreta el valenciano, pierde a su madre durante el bombardeo de su pueblo en plena Guerra Civil.

Según ha explicado el músico en el programa, los directores le preguntaron si tenía a alguien en mente para interpretar a ese personaje. Su respuesta fue tan espontánea como familiar: "¿Quién mejor que mi madre para darle autenticidad?".

Guitarricadelafuente consideraba que contar con su verdadera madre podía ayudarle a conectar con las emociones que exigía aquel momento. "Había algo dramático ocurriendo que necesitaba afectarme de verdad", ha explicado, antes de insistir en que nadie mejor que ella podía aportar ese sentido de realidad a la secuencia.

La experiencia también servía para descubrir una faceta desconocida de su progenitora. Según ha revelado, siempre había tenido inquietudes artísticas y había fantaseado con dedicarse a la comedia: "Deseaba ser una comediante de stand-up". Una vocación que el músico ha señalado con humor, llegando incluso a compararla con Meryl Streep.

Su conexión con Sebastián

Sobre cómo surgió su incorporación al largometraje, Guitarricadelafuente ha compartido que Calvo y Abrossi se acercaron a él después de uno de sus conciertos y le plantearon la posibilidad de probar suerte como actor, cuando todavía ni siquiera existía un guion definitivo. La propuesta le sorprendió, pero terminó encajando con lo que los cineastas tenían en mente. "Cuando lo leí pensé: 'Oh, dios mío, ese soy yo'", ha recordado sobre el momento en el que descubrió a Sebastián.

Los Javis y Guitarricadelafuente en el rodaje de 'La bola negra'

Dar vida al joven trompetista que termina siendo reclutado por el bando sublevado después del bombardeo de su localidad, supuso mucho más que estrenarse como actor: "No era como si aspirara a ser alguien más, sino que me hacía afrontar algo muy profundo y personal dentro de mí".

Mientras tanto, 'La bola negra' sigue ampliando su repercusión internacional. La película de Los Javis ha conseguido diez nominaciones a los Premios del Cine Europeo y ha sido elegida para representar a España en la carrera por el Oscar. Un recorrido que Guitarricadelafuente está acompañando con una intensa promoción fuera de nuestras fronteras.

Desde el plató de Jennifer Hudson, el artista también quiso animar a los espectadores estadounidenses a descubrir el largometraje en pantalla grande. Su recomendación fue contundente: "Es una película que todos tienen que ir a ver".

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