Guitarricadelafuente ('La bola negra'): "Como a Sebastián, a mi abuelo lo reclutó el bando franquista y lo obligó a ir a la guerra"

La ficción y la memoria familiar se han cruzado de una manera muy especial para Guitarricadelafuente. El músico castellonense, que debuta como actor protagonista en 'La bola negra', la aclamada película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, ha encontrado en Sebastián, su personaje, una conexión con su propia historia familiar que desconocía hasta preparar el papel: la experiencia de su abuelo durante la Guerra Civil española.

En una entrevista concedida a GQ, el artista ha explicado que interpretar a este joven soldado le llevó a investigar cómo era la vida de quienes tuvieron que combatir durante aquel periodo. Una preparación que terminó revelándole un paralelismo especialmente significativo. "Descubrí que mi abuelo pasó por lo mismo que Sebastián: tuvo que alistarse en el ejército. El bando franquista lo reclutó y lo obligó a ir a la guerra; no fue una elección", ha contado.

Una historia familiar que permite entender mejor el vínculo que el cantante ha establecido con su personaje. En 'La bola negra', Sebastián es un joven obligado a incorporarse al bando nacional que acaba enamorándose de Rafael Rodríguez Rapún, el último amante de Federico García Lorca, interpretado por Miguel Bernardeau. Una de las tres historias que construyen el largometraje y que aborda cuestiones como la memoria, la identidad y el amor en un contexto marcado por la represión.

La apuesta de Los Javis

La llegada de Guitarricadelafuente al cine también tiene algo de inesperado. Hasta ahora, Álvaro Lafuente había desarrollado su carrera en la música, primero compartiendo versiones caseras en YouTube y después convirtiéndose en uno de los artistas más reconocibles de su generación. Por eso, cuando Calvo y Ambrossi le propusieron ponerse delante de las cámaras, su primera reacción fue de sorpresa.

"Pensé que estaban locos", ha reconocido. Los directores le plantearon interpretar a Sebastián incluso antes de tener el guion terminado. Su argumento para confiar en él fue que lo habían visto actuar sobre los escenarios y en sus videoclips. Finalmente, aquella confianza terminó convenciéndole. El propio músico reconoce que sintió una "fe ciega que sentí por su parte" y decidió afrontar el reto con la intención de hacerlo "de la manera más honesta y segura posible".

Los Javis y Guitarricadelafuente en el rodaje de 'La bola negra'

El proceso exigió una preparación mucho más amplia que aprenderse un texto. Guitarricadelafuente tuvo que estudiar el contexto histórico, trabajar durante meses en Madrid y aprender a tocar la trompeta desde cero. También compuso una canción original para Sebastián, un personaje que, según le explicaron desde el principio, tenía una estrecha relación con la música.

En ese acercamiento también influyeron sus propias referencias musicales. El artista recuerda que ya sentía cierta conexión con aquella época gracias a figuras como Rolando Alarcón y canciones como 'Anda Jaleo', de Federico García Lorca. Una sensibilidad que ha trasladado también a 'La nieve', el tema principal de la película, compuesto e interpretado por él mismo.

Más allá del público LGTBIQ+

La buena acogida de 'La bola negra' ha sorprendido al propio intérprete, que reconoce sentirse agradecido por la repercusión internacional del proyecto y por la respuesta que está generando su personaje. También comparte la intención que Los Javis tenían desde el principio: alejarse de la idea de que las películas de temática homosexual están destinadas únicamente a un público concreto.

"Los Javis dijeron que ya no querían seguir considerando una película de temática gay como algo destinado a un nicho", explica. Su objetivo, según relata, era construir "una gran película épica de temática gay".

Para Guitarricadelafuente, el verdadero alcance de la propuesta está en conseguir que personas de cualquier lugar puedan reconocerse en esas historias. "No es una película que pretenda dar lecciones a nadie; es, sencillamente, una película que habla de la vida", reflexiona.

Una declaración que resume el espíritu de un proyecto en el que su debut como actor ha terminado convirtiéndose también en un viaje hacia sus propias raíces familiares.

En Espinof | Sean Baker, ganador de cuatro Oscar, se rinde ante 'La bola negra': "Épica en cuanto a la historia y la realización. Espero que nominen a la directora de fotografía"

En Espinof | Las 8 películas que inspiraron 'La bola negra' de los Javis: de clásicos de Francis Ford Coppola y Andrei Tarkovsky a fenómenos como 'La favorita'