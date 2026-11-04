Michael Douglas afirmó que Cher no debió ganar el Óscar y ella le ha respondido de la manera más Cher posible, porque las divas siguen siéndolo a los 80 años

Podemos decir todo lo que queramos que los Premios Óscar no son importantes, que son unos premios eternamente sobrevalorados, que sus resultados no cambian nada o que solo es un juego, pero lo cierto es que los actores y actrices se lo toman muy, muy en serio. Tanto, que casi 40 años después aún siguen pidiendo explicaciones por injusticias a la hora de entregar las estatuillas.

Cadena Cher

Michael Douglas, que ganó el Óscar en 1988 por 'Wall Street', está convencido de que Glenn Close debió haberle acompañado en el palmarés por su papel en 'Atracción Fatal', tal y como ha afirmado en el programa de Graham Norton. "Debería haber ganado. Estaba nominada por, creo, su cuarto Óscar, y en su lugar lo ganó Cher".

Cher ganó por 'Hechizo de luna' ('Moonstruck') pero, siendo justos, también era su segunda nominación. Ante el dardo a Cher, Norton solo pudo responder "Oh, guau", una oportunidad que Douglas aprovechó para lanzar el golpe final: "Lo sé, eso es lo que dijimos todos".

Glenn Close, que estaba presente, aprovechó para pedir a Michael Douglas que fuera amable... aunque no es menos cierto que, tras ocho nominaciones, la actriz de 'La bola negra' sigue sin ganar el Óscar, en una de las injusticias más grandes de la historia de Hollywood.

Por su parte, Cher se ha enterado de lo ocurrido y ha respondido a su manera a sus acusaciones, tal y como esperaríamos de la diva: "Cher adora a Michael Douglas". Los tres siguen en activo rondando los 80 años (Cher tiene 80, Douglas 82 y Close 79), y no tienen pinta de dar un paso atrás en sus carreras, hasta el punto de enzarzarse por rencillas de hace 38 años. Lo que hay que ver.

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