En Dinamarca crearon un reality al estilo de 'El show de Truman' y han tenido engañado a un cómico durante meses

En 2013, la televisión pública danesa estrenó 'Blechman', un talk show en el que el músico de jazz (y presentador de 'Factor X') Thomas Blechman se sentaba con otros hombres en un sofá a comentar el cuerpo desnudo de una mujer enfrente de ellos. En 2020, la misma cadena emitió 'Ultra smider tøjet' (algo así como 'Ultra tira la ropa'), en el que se mostraban personas desnudas delante de niños de 11 a 13 años con el objetivo de celebrar las imperfecciones, derribar mitos y mostrar el cuerpo como algo natural.

Pues, aunque parezca imposible, un nuevo reality danés acaba de superar en polémica a estos dos haciendo un 'Show de Truman' en el que, básicamente, han destrozado a una persona. De hecho, ante el clamor popular, no les ha quedado más remedio que cancelarlo antes de tiempo.

El show de Dinamarca

El pasado 26 de octubre se estrenó en TV 2 Echo, un canal danés, el programa 'Alle elsker Rasmus' (algo así como 'Todos quieren a Rasmus'), en el que, básicamente, se mostraba una broma continuada de cuatro meses al humorista Rasmus Wallbridge, grabado con cámara oculta y rodeado de actores. Hasta 149 personas le engañaron, haciéndole creer que había conseguido el sueño de su vida: rodar 'Zloty', la versión danesa de 'Scary Movie'.

Entre los actores que estaban metidos en el chiste había varios amigos personales de Rasmus, en lo que muchos han considerado que, más que un experimento sociológico, era pura tortura. La "broma" ha hecho tan poca gracia a los espectadores que el canal decidió emitir los 5 episodios que quedaban de seguido tres días después del estreno para evitar que la controversia creciera.

De hecho, incluso la ministra de cultura de Dinamarca, Zenia Stampe, acabó criticando el reality y calificándolo como "repugnante". Lejos de ser una broma inofensiva de una semana como en la fantástica 'Jury Duty', éxito en el que dicen que se basaron para hacer este reality danés, 'Alle elsker Rasmus' estaba dando ilusiones y expectativas a una persona durante meses para después destrozárselas por completo.

De hecho, la polémica sigue abierta, porque, cuando en el último episodio se revela la broma, se reutiliza un fragmento de audio de Rasmus Wallbridge riéndose, fingiendo que se tomó el "experimento" mejor de lo que realmente se lo tomó.

Nadie quiere a Rasmus

Es más: después de cuatro meses de grabación, 150 actores y un engaño de este calibre, el cómico no tuvo opción de decir que no al programa. Tal y como se ha filtrado, le ofrecieron 25000 coronas danesas (unos 3300 euros) si se negaba a su emisión, frente a 800.000 (107.000 euros) en caso de que la permitiera. Para colmo, la cadena se esforzó por hacerle entender que no emitirlo, después de toda la parafernalia, no era siquiera una opción. Además, teniendo en cuenta que sus apariciones allí eran su principal fuente de ingresos, no se atrevería a hacerlo, ¿no?

El daño ha ido aún más allá. Al final del último episodio, TV 2 Echo dejó claro que, después de hacerle pasar por este infierno, Rasmus haría un largometraje con Nordisk Film, la productora con la que supuestamente estaba rodando 'Zloty', pero el cómico lo negó poco después: lógicamente, después de ver el resultado y de poder interiorizar lo que había pasado, no tenía ningún interés en seguir adelante con ellos.

Aparentemente, todo el mundo implicado encontró el rodaje graciosísimo, pero nadie en Dinamarca ha pensado que destruir los sueños de una persona durante 120 días, grabándole con cámara oculta (y llevándole fuera del país para unas escenas, a pesar de que acababa de ser padre), sea hilarante. El propio Rasmus, según se dice, ha dejado de hablar a cualquier persona implicada, incluido su mejor amigo y pareja artística, Martin Johaness Larsen. Y bien ganado que se lo tienen.

A posteriori (o sea, cuando han recibido los palos del público), todos los implicados están viendo que lo que hicieron está mal. Que te mientan durante tanto tiempo haciéndote creer que has conseguido el sueño de tu vida, convirtiéndote en un payaso televisado y alejarte de tu familia mintiéndote constantemente sobre tu vida, no le ha hecho gracia a nadie. Eso sí, al menos ahora tenemos respuesta a la pregunta "¿Qué pasaría si 'El show de Truman' fuera real?". Spoiler: nada bueno.

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